Praha chystá „překvapení“ pro nerezidenty. Má v plánu omezit průjezd centrem

Uvádí se, že město chce na dodržování dohlížet pomocí kamer, jejich úkolem bude monitorování registračních značek aut. Takové kamery jsou přitom již na Malostranském a Křižovnickém náměstí.

„Chceme si posvítit na dopravu, která nemá v centru cíl své cesty a jen si tudy zkracuje cestu,“ uvedl pro Novinky.cz náměstek pro dopravu.

„Ostatní Pražané, kteří budou potřebovat zajet do centra „na otočku“ nebo na návštěvu, budou mít stále tuto možnost, jen by museli odjet stejnou cestou, jakou přijeli,“ uvedl.

A co by to vlastně znamenalo v praxi? Podle všeho by danou oblastí mohli bez problémů projet pouze rezidenti městských částí Praha 1, 2 a 5.

Daný koncept v pátek schválila městská rada. Tento nový režim by tedy vstoupit v platnost už na podzim, tedy v době, kdy začnou stavební práce na zastávkách Karlovy lázně a Národní divadlo.

A co alternativní trasy?

K věci se vyslovil také opoziční zastupitel a poslanec Patrik Nacher (ANO). Ten se nechal slyšet, že sice chápe tyto návrhy úprav na odlehčení centra z dlouhodobého hlediska, ale nelíbí se mu načasování změn. Myslí si, že by bylo vhodné, aby se budování alternativních tras posunulo.

„Mám pocit, že takhle koalice žije monotematicky jenom různým omezováním, blokováním a znepříjemňováním dopravy pro automobilisty, ale vypadává z toho priorita, kterou je dokončení vnitřního okruhu,“ pronesl.

Podle Nachera by se tak chystané opatření mohlo dotknout třeba cestujících z Letné, Holešovic či Karlína na Smíchov. Politik také poznamenal, že by to mohlo mít vliv i na obyvatele vzdálenějších míst a jiných městských částí.

„Doprava se chová jako voda – když ucpete jednu cestu, přesune se vám někam jinam,“ upozornil.

Minulost se opakuje

Za zmínku však stojí, že se nejedná o první případ, kdys podobným omezením přichází. Již dříve se pokusila omezit průjezd centrem, a to na konci roku 2019, kdy toto omezení vyzkoušelo v souvislosti s opravami. V té době se však nesetkalo s pochopením ze strany opozice.

Magistrát tehdy argumentoval, že se pomocí tohoto kroku urychlila doprava a loni zakázal levé odbočení z mostu Legií na Smetanovo nábřeží. Následně povolil na místě přilehlým restauracím vybudovat předzahrádky.

Ne všem se ale toto řešení zamlouvalo. Například lidé žijící na ulicích Divadelní a Karolíny Světlé, přes kterou lidé uzavírku objíždí, si dodnes stěžují na zvýšení provozu v jejich ulicí.

Scheinherr v souvislosti s tím uvedl, že by díky novému opatření na mostu Legií mohlo v budoucnu proudit méně aut také v těchto ulicích.