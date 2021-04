Velikonoce ve znamení aprílového počasí. Čeká nás ochlazení a déšť

V Česku momentálně panuje krásné, téměř až letní, počasí s teplotami přes dvacet stupňů. To by však podle meteorologů mělo hned v pátek vystřídat chladnější počasí, které bude panovat po celé velikonoční svátky. Dokonce se můžeme místy setkat i se sněhem.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu, který zveřejnil týdenní předpověď počasí, nás dnes čeká teplé počasí a zítra dojde k podstatné změně. Dnes můžeme čekat skoro jasnou až polojasnou oblohu, během dne dojde od severu k přibývání oblačnosti a místy se objeví i přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají až na 20-24 stupňů Celsia.

V pátek již bude podstatně chladněji. Zpočátku bude oblačno, během dne přechodně polojasno, večer pak opět dojde k přibývání oblačnosti. Ojediněle se vyskytnou přeháňky, nad 800 metrů mohou být i smíšené či sněhové. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 14 stupni.

#pocasi Dnes ráno máme velké místní rozdíly teplot. Převládají teploty od 2-7 °C. Nejtepleji bylo dnes ráno na Milešovce 13 °C. Dnes budou teploty 20-24 °C. O velikonočních svátcích se výrazně ochladí. Na Velký pátek očekáváme teploty o 10 °C nižší, než dnešní, tedy od 10-14 °C pic.twitter.com/6xvk7CzSer — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 1, 2021

​Co se týče velikonočního víkendu, ten bude chladný s teplotami kolem deseti stupňů. V sobotu bude proměnlivá oblačnost, místy, a to zejména na severu a severovýchodě, sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty lze čekat mezi 6 až 10 stupni. V neděli bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami od 9 do 13 stupňů. Začátek týdne přinese polojasnou oblohu, během pondělního dne od západu bude oblačno až zataženo, na většině území déšť či přeháňky. Přes den budou teploty od 10 do 14 stupňů.

Teplotní rekordy

Za zmínku stojí, že ve středu 31. března padaly na mnoha místech Česka teplotní rekordy. Překonání rekordů hlásí na všech třech místech, kde včera zaznamenali letních 25 stupňů. V Praze na Karlově 25,1 stupně překonalo dosavadní rekord 23,9 stupně z roku 2017. Starý rekord také přepsalo včerejších 25,1 stupně v Neumětelích, 25 stupňů v Dobřichovicích a 24,9 stupně v Hanušovicích na Šumpersku.

Nová teplotní maxima zaznamenaly také stanice, které měří 100 a více let. Mezi nimi například pražský Karlov nebo českobudějovická stanice Rožnov. Tam včera teploměr ukázal 24,6 stupně, čímž padl rekord z roku 2016, kdy teploměr ukázal 23,7 stupně.

Meteorologové také uvedli, že nejvyšší denní březnová teplota za celou historii měření v Česku byla zaznamenána 31. března 1968 v Poděbradech, kdy teploměr ukázal 25,6 stupně Celsia. Na druhé příčce se nachází denní teplota 25,4 stupně, která byla naměřená 31. března 1968 v jihomoravské Lednici a ve středočeské Čáslavi 21. března 1974.