Od 12. dubna by se měly do škol vrátit děti z 1. stupně, uvedl na tiskové konferenci ministr školství Plaga

Ministr školství Robert Plaga na dnešní tiskové konferenci promluvil o návratu dětí do škol. Od 12. dubna se do lavic vrátí v týdenních rotacích první stupeň základní školy.

Plaga objasnil, jak bude probíhat návrat dětí do škol. Podle jeho slov se v první fázi, ke které dojde 12. dubna, vrátí děti do lavic v týdenních rotacích. Jednat se bude o první stupeň základní školy, je ale možné, že se to nebude týkat všech okresů. Záležet bude na regionální epidemiologické situaci. Podle ministra zdravotnictví Blatného budou první stupně škol fungovat v týdenních rotacích celých tříd proto, že studie ukazují, že redukce epidemického rizika je díky tomu až o 80 procent.

„Druhý stupeň zůstává na distanční výuce, mateřské školy pouze dětmi, které plní povinné předškolní vzdělávání, maximálně 15 dětí ve skupině. Roušky v MŠ nebudou povinné,“ uvedl Plaga.

Podle jeho slov má plán návratu dětí do škol jasný cíl. Zdůraznil, že cílem je vytvořit podmínky pro trvalý návrat k částečně prezenční výuce do konce školního roku.

„Dalším cílem je umožnit návrat co nejvíce dětem, u nichž je setrvání na distanční výuce problematický. Jedná se i o SŠ a myslíme i na VŠ, kde je v první fázi našim záměrm umožnit prakt výuku laboratoří posledním ročníkům,“ dodal.

Testování dětí

Co se týče studentů středních škol a posledních ročníků vysokých škol, ti se vrátí k praktické výuce 19. dubna, pakliže dopadne dobře první fáze.

„Bylo to vyzkoušeno v Rakousku, budou doplněny o instruktážní videa. Roušky v mateřských škol nebudou, jsme rádi, že se odborníci na tom shodli. To celé není podmíněno konkrétním cílem počtu nakažených, jen tím, že se situace bude nadále zlepšovat. Není to ale signál k dalšímu hromadnému rozvolňování,“ sdělil.

Ministr taktéž zmínil testování dětí. Ty se budou testovat dvakrát týdně z přední částí nosu. U nejmenších dětí lze akceptovat přítomnost zákonného zástupce u testu. K testům se vyjádřil i ministr zdravotnictví Jan Blatný , podle kterého jsou tyto školní testy neinvazivní a nebolestivé.

Vyjádřil se i k učitelům a očkování s tím, že právě oni by měli být chráněni. „Probíhá jejich očkování, už přes 100 tisíc pedagogických a nepedagogických pracovníků má první dávku, 3,5 milionů respirátorů FFP2 je zavezeno do škol. Na školách budou dále platit režimová opatření, která školy již znají - roušky, pravidelné větrání a ranní screening symptomů u žáků,“ uvedl.

Ačkoliv v první fázi návratu dětí do škol zůstanou na distanční výuce žáci druhého stupně ZŠ, středoškoláci i vysokoškoláci, ministerstvo školství plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně ZŠ a SŠ, kteří mají problémy s prospěchem, a to ve skupinách do šesti studentů.

Co se týče aktuální situace, pak za včerejší den bylo potvrzeno 7208 případů nákazy koronavirem. Celkově bylo potvrzeno více než 1,5 milionu případů, vyléčených lidí je již více než 1,3 milionů. Nemoci podlehlo 26 586 osob. Aktuálně vyžaduje hospitalizaci 7298 lidí. Podle webu ministerstva zdravotnictví bylo již provedeno 1 705 689 očkování, za včerejší den přes 45 tisíc.

Aktualizujeme