Aprílový žert? Starosta Novotný a europoslanec Zdechovský chtějí „přejít“ do Trikolóry

Připomeňme, že nedávno překvapil Václav Klaus mladší tím, že odchází z čela Trikolóry. Podle jeho slov by neměnil ani čárku na stávajícím politickém programu, ale musí ho prý hájit někdo s daleko větší zásobou energie a politickým talentem. Klaus mladší uvedl, že se do politiky dostal „překvapivě“ díky psaní velmi populární rubriky na portálu Novinky. V té době prý neměl žádný politický plán.

Zakladatel Trikolóry uvedl, že kandidovat jen pro samu kandidaturu proti Pirátům či proti Andreji Babišovi, aby je oslabil, považuje za politický nesmysl. Klíčem k politickému úspěchu je prý pozitivní politický program.

V čele strany bude místo Klause Zuzana Majerová Zahradníková, která o tom informovala na tiskové konferenci po zasedání předsednictva 23. března.

Noví kandidáti

Na webu Tomáše Zdechovského se dnes 1. dubna objevila tisková zpráva, která pojednává o tom, že Zdechovský se hlásí na post předsedy Trikolóry a jako svého prvního místopředsedu chce Pavla Novotného.

„Když jsem se dozvěděl o rezignaci Václava Klause ml. z pozice předsedy hnutí, zavolal jsem Pavlovi Novotnému, úspěšnému starostovi Řeporyjí, a nadhodil mu bláznivou myšlenku dostat se do čela Trikolóry, která teď postrádá významnější osobnosti. Pavel se toho chytnul a už jsme na tom začali pracovat,“ uvedl podle tiskové zprávy Zdechovský.

Jak vyplývá z tiskové zprávy, oba politici prý podepsali přihlášku do hnutí, bez čehož by nemohli kandidovat do vedení Trikolóry. Nyní tak musí čekat na posouzení žádosti.

Na Twitteru pak zveřejnili oba politici společné fotografie i s žádostí o členství do hnutí Trikolóra.

„První, co chci s @PavelNovotnak změnit, je složitosti přihlášek do hnutí @hnutitrikolora. Ale to změníme. Hledáme podporu napříč politickým spektrem,“ uvedl Zdechovský na svém účtu na Twitteru.

První, co chci s @PavelNovotnak změnit, je složitosti přihlášek do hnutí @hnutitrikolora Ale to změníme. Hledame podporu napříč politickým spektrem.



Je čas na návrat @MirekTopolanek a @kalousekm ❤️ pic.twitter.com/MMOJSTjaEa — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 1, 2021

​Novotný ho pak doplnil následovně: „Na každém konci je hezké to, že něco nového začíná.... Děkuju za dodání odvahy @TomasZdechovsky,“ uvedl.

Na každém konci je hezké to, že něco nového začíná.... Děkuju za dodání odvahy @TomasZdechovsky ❤️🤟 pic.twitter.com/OKCdI5ufR2 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) March 31, 2021

​Nutno podotknout, že tento aprílový žertík neunikl ani samotné Trikolóře, která taktéž zareagovala na sociální síti.

„Jsme ,potěšení‘ eminentním zájmem @PavelNovotnak a @TomasZdechovsky o vstup do Trikolóry. Obáváme se ale, že jejich zájmu nebude možné vyhovět. Mezi nepsaná pravidla členství v Trikolóře totiž patří nosit na veřejnosti kalhoty a nemodlit se pětkrát denně směrem k Bruselu,“ uvedli k žádosti.