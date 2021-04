„Díky bohu za silnou opozici.“ Adamovou zesměšnili na Twitteru na 1. dubna

„Premiérem je trestně stíhaná osoba ve střetu zájmů a konfident StB. Vláda se opírá o hlasy strany, která je zodpovědná za devastaci téhle země. Český prezident otevřeně hájí ruské zájmy a chce likvidovat novináře. Těším se, až Vám budu moct říct, že je to vše Apríl,“ napsala šéfka TOP 09.

Těchto několik vět stačilo, aby politička dostala výprask od lidí, kteří její výroky přečetli.

Těším se, až Vám budu moct říct, že je to vše Apríl. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 1, 2021

​„Ještě pořád může být hůř. To kdybyste se k moci dostali vy,“ napsal Michal Silorád.

„A mate tam i nějaké kvalitní argumenty, s čím oslovíte voliče? Nebo jen tyhle sr*čky?“ dotazuje se uživatel s nickem Vektor.

„Doporučuji odletět na Tchaj-wan. Už tam na vás jistě čekají,“ napsal Jaroslav Hladky.

„Píše naprosto neschopný politik a předsedkyně rádoby pravicové strany, která by tu zavedla diskriminaci neočkovaných lidí. Jen pokračujte, ať se půl roku před volbami odkopete ještě více,“ stojí v poznámce od čtenáře Nefertum Ra.

„Vy se moc netěšte a začněte se poohlížet po práci v nějakém call centru. Tam budete jistě top, v tom, co děláte nyní, jste bottom,“ doporučil Vočko Szyslak.

„Tahle propaganda je ještě blbější než to, co tady předváděli soudruzi před rokem 1989. Ale jestli je to cílené na mladé lidi kolem dvaceti let, tak chápu,“ uvedl Jiří Billig.

„Díky bohu za silnou opozici... To je taky Apríl, bohužel,“ poznamenal ve stylu Adamové uživatel s nickem Štístko.

Obavy Pekarové z ruské vakcíny

V březnu Markéta Pekarová Adamová na své facebookové stránce varovala před ruskou vakcínou Sputnik V.

Podle političky je Sputnik V „trojským koněm“ a od pomoci z východu nečeká nic dobrého.

„Stačí jeden pohled na nabídku ‚ruské solidarity‘, aby člověk viděl, co za ní je. A jak známo, s ‚bratrskou pomocí od Ruska to ještě nikdy nedopadlo dobře,“ napsala.

„Prostě o Sputniku máme málo informací a bohužel o něm v současné době ví úplně nejvíc nebohý pes Lajka,“ dodala Pekarová.

Většina uživatelů v komentářích nesdílela názor opoziční poslankyně k nebezpečnosti ruské pomoci. Komentující upozornili na to, že existuje rozdíl mezi dodávkami vakcín, které jsou nyní velmi potřebné, a rozšíření sfér politického vlivu.

„Souhlasím, že Rusko vakcíně uděluje více ‚geopolitické prestiže‘ než jiné země. V USA nebo Británii v televizi oslavné reportáže o tom, jak si další země objednala Pfizer/Astru/Modernu, na rozdíl od Ruska se Sputnikem V, neuvidíte. Ale zas až tolik bych nepřeháněl. Ta vakcína je i dle mezinárodních testů funkční, a pokud bude schválena, neměl by být problém ji používat,“ ohodnotil situaci kolem Sputniku V jeden z uživatelů.

„To znamená, že všechny státy, které Sputnik začaly používat k očkování svých občanů, jsou zavázány a musí poslouchat Rusko? Začínáte byt hysteričtí a nesoudní. Nechte svéprávné občany této republiky se rozhodnout, kterou vakcínu si nechají píchnout a nestrašte je vaší zvrácenou historií,“ zaznělo.