„Pirátka Richterová pustila uzdu svému komoušství.“ Komentátor Holec se znovu pustil do Pirátů

„Piráti mají profesionální PR. Za volby dostali spoustu peněz, takže se kluci a holky profesionalizovali. V podstatě už se učí říkat to, co mají říkat. Ale samozřejmě upřímnosti se prostě nikdy nezbavíte. Před týdnem šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Piráti dávají šanci voličům ANO se napravit – to je paráda,“ uvedl ve svém streamu komentátor.

Dále se věnoval vyjádření poslankyně Olgy Richterové na téma nenadálé smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Podle jejího názoru tento případ poukazuje na skutečnost, že prý peníze nejsou všechno, ba někdy naopak. Její slova označil za pirátské „komoušství“.

„V souvislosti se smrtí Petra Kellnera, schopného a talentovaného člověka, nejbohatšího Čecha, který vybudoval neuvěřitelné impérium, pirátská poslankyně Olga Richterová si prostě nemohla pomoct, aby pustila uzdu tomu svýmu komouštví, který v těch pirátech je,“ prohlásil a dodal: „Olga Richterová na Twitter napsala, že Petr Kellner umřel – dobrý, a že je to důkaz toho, že peníze nejsou všechno, spíše naopak. (…) To bylo asi to nejobludnější, co se objevilo ze všech reakcí politiků na smrt Petra Kellnera. Olga Richterová trumfla všechny. Já jí musím poděkovat, neboť v politice je upřímnosti stále méně.“

Pirátská poslankyně tímto podle názoru Holce vyjádřila nenávist její strany k penězům. Stanou-li Piráti ve vládě, Česko čeká velký přerod směrem ke kryptoměnám, myslí si.

„Ona pustila tenhle tweet. Piráti mají reálnou šanci na vítězství ve volbách. Já si tak říkám, co asi tak nastane po těch volbách, kdyby, nedej bůh, pak usedli ve vládě, premiérem byl Ivan Bartoš, Rychterová už přiznala, že chce být ministryní práce a sociálních věcí. (…) Tahle paní napíše takovouhle věc. Já si říkám, že už asi můžeme říkat, že Piráti, podobně jako komunisti (…), peníze asi nenávidí. Považují je za zlo. Možná je zruší. Všichni budeme někde těžit kryptoměny podobně jako oni, kdy těží ve svých poslaneckých kancelářích na Malé straně,“ prohlásil Petr Holec.

„Já jsem rád a děkuju Olze Richterové. Je to další střípek a dílek do té strašidelné mozaiky pirátský, která se nám začíná skládat před volbami,“ dodal na závěr tématu Pirátů komentátor.

Holec a Piráti

Pirátům se Petr Holec věnoval ale i ve svém předchozím streamu před týdnem. Tehdy poukázal na „fantastický rozhovor“ předsedy strany Ivana Bartoše, kdy voličům ANO nabízel „exit“.

„Ivan Bartoš zase poskytl jeden ze svých úplně fantastických rozhovorů, který nevymyslíte. To je jako jít do cirkusu na kouzelníka. On tam řekl neuvěřitelnou věc. On řekl, že Piráti, jak oni myslí pořád na to, že seberou voliče i ANO, (…) tak že jim nenabízí program, ale že jim nabízí komfortní exit za to, že v těch posledních volbách selhali,“ uvedl tehdy komentátor.

„Chápete to? Politik v demokracii řekne, že selhali voliči. Jestli někdo může v demokracii selhat, tak jedině politici! Neselhávají voliči. Nejvyšší Pirát tady říká lidem: Vy jste selhali, takže já vám dávám šanci napravit se v příštích volbách. To je úplná fantazie. To je další premiéra, bohužel další strašidelná pirátská premiéra,“ vyřkl na konto Pirátů.

„Vidíte, že Piráti jsou skutečně novodobí komunisté, akorát místo JZD mají internet. Žádný jiný rozdíl v tom není. Bartoš nám nastínil takovou vizi, že nám tady možná skutečně otevřou nějaký GULAG, abychom se tam chodili napravit, když náhodou u té volební urny selžeme,“ konstatoval minulý týden politický komentátor Petr Holec ve vysílání kanálu Xaver Live.