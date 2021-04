„Žijeme v covidové tyranii.“ Exprezident Klaus nařkl vládní politiky z klamání občanů

V úvodu rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že úřadující ministra Jan Blatný byl při svém nástupu do funkce „ještě normální člověk“, nyní už je prý ale „úplně jinde“. „S nepřetržitým strašením a vyhrožováním lidem se nesmíme smiřovat. Ukazuje se, jak se z normálního pana doktora může strašně rychle stát zcela necitlivý papaláš. V literatuře se často mluví o tom, že ten či onen politik chce „vyměnit lid“. Mnozí bychom si přáli, aby byli vyměněni naši politici,“ prohlásil Václav Klaus.

Bývalý prezident vyzval vládu, aby „ubrala“ ve svých opatřeních zavedených proti koronaviru. „Co kdyby se radši pokusili lidi potěšit? Oni nás systematicky klamou svým PSEM. Už více než týden je na třetím stupni, ale oni zarputile prosazují opatření z pátého stupně. Není to od nich schválnost a provokace? A absolutní pohrdání svým vlastním systémem, který jsme nicméně od počátku mnozí kritizovali jako nesmyslnou konstrukci?” tázal se v rozhovoru pro portál bývalý prezident.

Jedna z otázek, která v rozhovoru ze strany Parlamentních listů padla, zněla, jak by se Václav Klaus choval, pokud by se ocitl v kůži policisty, který dostává rozkazy od svých nadřízených týkající se omezování lidí.

„Z vlastní zkušenosti vím, že se chování jednotlivých policistů velmi liší. Někdo se vyžívá ve své náhle získané moci, někdo se za dnešní poměry spíše stydí. Viníkem je zejména ministr vnitra a spolu s ním všichni, kteří „covidovou tyranii“ u nás rozpoutali a dnes a denně pod jejím kotlem ještě přitápějí,“ odpověděl bývalý prezident.

Podle jeho názoru novináři selhávají v zadávání si základní otázky – zdali je pro společnost horší covid, nebo opatření, která se proti covidu vládou provádějí.

„Hodinu jsem dnes dopoledne poslouchal Radiožurnál, tam není nic jiného než šíření poplašných zpráv. Proč se novináři nezamýšlejí nad tím, jestli je horší covid, nebo opatření, která se proti covidu dělají? Každý přemýšlející člověk musí vědět, že platí to druhé,“ uvedl.

„Omezení svobody pohybu mezi zeměmi jsme si „užívali“ za komunismu. Omezení svobody pohybu uvnitř země je novinkou, kterou přinesl blízký příbuzný komunismu, který nazývám covidismem,“ dodal v rozhovoru Václav Klaus.

Zneužívání covidu

Václav Klaus ve svém komentáři pro deník MF Dnes na konci března vyjádřil předpoklad, že vládnoucí elity by mohly záměrně manipulovat s čísly covidu za účelem uplatnění specifické metody vládnutí, která by byla založena na vyvolání strachu mezi občany a následném ospravedlnění tvrdých opatření. To podle Klause značně usnadňuje vládnutí a posiluje mocenský vliv.

Bývalý prezident již od počátku epidemie tvrdí, že koronavirová statistika je velice nespolehlivým zdrojem pro odůvodnění politických rozhodnutí, neboť ohledně toho, v jaké míře jsou data o covidu schopna odrážet skutečnost, existuje řada debat.

„Patří sem debata o počtu zemřelých (úmrtí s covidem nebo na covid), o rozdílu mezi nakaženými a pozitivně testovanými, o rozdílu mezi nakaženými a nemocnými. Patří sem i debata o ošidnosti jakéhokoli mezinárodního porovnávání vzhledem k odlišným definicím jednotlivých pojmů, k lišícím se statistickým systémům, ke stále opakovanému míchání absolutních čísel s čísly relativními (alespoň ve vztahu k počtu obyvatel), ke koncepčně chybnému proplétávání stavových a tokových veličin atd.,“ uvedl Klaus.

„Již celý rok to považujeme za obrovský problém, který se velmi nepříznivě projevuje v hodnocení situace v České republice oproti dalším zemím, zejména zemím sousedním. Rychle bylo zapomenuto, že se i ministr zdravotnictví Blatný v lednu prořekl, že maximálně jen asi jedna třetina zemřelých vykazovaných ve spojitosti s covidem zemřela skutečně na covid,“ připomněl tehdy exprezident.