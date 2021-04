Za čtvrtek bylo potvrzeno 6207 případů covidu-19. V nemocnicích je nejméně lidí od konce února

Podle webu ministerstva zdravotnictví přibylo za včerejší den v České republice celkem 6207 potvrzených případů covidu-19. Za včerejší den se provedlo celkem 21 845 PCR testů a přes 150 tisíc antigenních testů. Celkově laboratoře evidují na 6,6 milionu antigenních testů a přes 6,02 PCR testů.

Hospitalizovaných je 7052 pacientů, z toho ve vážném stavu je 1536. Obě čísla jsou ale nejnižší od konce února. Na jednotce intenzivní péče je pak hospitalizovaných asi 1504 z nich.

Nárůst počtu potvrzených případů covidu je v Česku v porovnání s předchozím týdnem asi o pětinu nižší.

Co se týče očkování, pak za včerejšek dostalo dávku 52 551 osob a jde tak o největší počet od začátku vakcinace. Minimálně jednu dávku očkování má více než 1,76 milionů lidí, obě dostalo 544 tisíc z nich.

Pokud jde o situaci v Evropě, pak za posledních 14 dnů je nejhorší situace ze zemí v EU v Estonsku. Tam připadá 1364 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Tato země vystřídala Česko na první příčce před týdnem, do té doby byla naše země nejhorší od počátku února.

Návrat dětí do škol

Připomeňme, že na včerejší tiskové konferenci objasnil ministr školství Robert Plaga, jak bude probíhat návrat dětí do škol. Podle jeho slov se v první fázi, ke které dojde 12. dubna, vrátí děti do lavic v týdenních rotacích. Jednat se bude o první stupeň základní školy, je ale možné, že se to nebude týkat všech okresů. Záležet bude na regionální epidemiologické situaci. O tom, ve kterých okresech se děti do škol vrátí, rozhodne podle ministra zdravotnictví Jana Blatného reprodukční číslo.

Podle Blatného budou první stupně škol fungovat v týdenních rotacích celých tříd proto, že studie ukazují, že redukce epidemického rizika je díky tomu až o 80 procent.

Podle jeho slov má plán návratu dětí do škol jasný cíl. Zdůraznil, že cílem je vytvořit podmínky pro trvalý návrat k částečně prezenční výuce do konce školního roku.

Co se týče studentů středních škol a posledních ročníků vysokých škol, ti se vrátí k praktické výuce 19. dubna, pakliže dopadne dobře první fáze. Ministr taktéž zmínil testování dětí. Ty se budou testovat dvakrát týdně z přední částí nosu. U nejmenších dětí lze akceptovat přítomnost zákonného zástupce u testu. K testům se vyjádřil i ministr zdravotnictví Jan Blatný, podle kterého jsou tyto školní testy neinvazivní a nebolestivé.