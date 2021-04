„Česko je provincií nadnárodní EU.“ Majerová Zahradníková varovala před novými progresivisty

„Svět i naše země se vydaly špatným směrem. Směrem, který hrozí zahubit naši euro-atlantickou civilizaci v podobě, jakou jsme ji doposud znali, v podobě, do které se po staletí kontinuálně vyvíjela. Co se stalo? Již před dávnými desetiletími se tzv. nová levice vydala na dlouhý pochod institucemi. Na Západě to v roce 1968 začalo studentskými bouřemi. Nicméně záhy tehdejší mladí revolucionáři přestali házet dlažební kostky a – nikoli pouze obrazně řečeno – sundali trička a džíny, navlékli obleky, uvázali si kravaty a začali postupně obsazovat univerzity, redakce, úřady, a pak i parlamenty a vlády. V západní Evropě stejně jako ve Spojených státech amerických,“ uvedla předsedkyně ve svém textu, který byl publikován na portálu Neviditelný pes.

Tento proces podle jejího názoru pokračoval po dobu 50 let a dovedl nás až do současné situace, kdy politiku Západu definují „radikálně levicové, a často přímo ultralevicové strany“, přičemž mnohé původně konzervativní strany se přidávají k tomuto trendu.

„Starší generace má proti těmto tendencím vypěstovanou jistou imunitu a my, občané zemí postkomunistické střední a východní Evropy, máme navíc historickou zkušenost s totalitním socialistickým systémem, ale to všechno je bohužel nepřenosné. Nepřenosné geograficky i generačně. V největším ohrožení je proto mladá generace. Dílem z neznalosti, dílem z naivity, dílem z revoluční romantiky, dílem pod vlivem zpovykaných médií, dílem pod vlivem levicových univerzit, dílem v režii politických neziskovek, dílem na objednávku bohatých mecenášů, kteří financují svůj New World Order, nový světový řád,“ myslí si Zuzana Majerová Zahradníková.

Podle jejích slov se normální svět, jak jsme na něj byli zvyklí, pomalu rozplývá. „Mizí pod nánosem pomateného genderismu, zapšklého feminismu, popleteného multikulturalismu, zničujícího environmentalismu a všech dalších -ismů, co jich jen dnešní pomatený svět na nás chrlí,“ dodala.

Současnou hospodářskou situaci, kdy existuje ve státech a v Evropské unii obrovské množství různých dotací, označila za „totálně pokřivený systém“. Předsedkyně Trikolóry upozorňuje, že zdravá společnost stojí na těch, kde produkují reálné hodnoty.

„Žijeme na území státu, který se jmenuje Česká republika. Ale je to ještě suverénní a svrchovaný stát? Rozhodujeme si o našich věcech a našich zákonech sami? Vzhledem k tomu, že takřka 60 procent zákonů nám oktrojuje Evropská unie a my je musíme, zdůrazňuji musíme, takzvaně implementovat, jsme už daleko spíšenadnárodní struktury, ve které rozhodují jiní. Ta struktura ovšem má na jedné straně obrovský deficit demokracie a na druhé naopak obrovský přebytek byrokracie,” napsala Zuzana Majerová Zahradníková.

Národní stát, jakým Česká republika je, považuje za přirozený celek, v jehož rámci je možná demokracie. To prý nijak neprotiřečí možné evropské spolupráci. Politička rovněž varuje před zaměňováním slov „protiunijní“ a „protievropský“ – zdůrazňuje, že tato slova mají propastný významový rozdíl.

„A ještě jedné věci je v současném světě i Evropské unii čím dál méně. Svobody. A svobody slova na prvním místě. Je to obrovské varování. Je to vždycky stejné, v každé nastupující totalitě. Nejprve jsou za dveře vykazovány jiné názory, pokračuje to vylučováním nepohodlných osob ze společenského života a politickými vězni to končí,” uvedla v poslední části svého textu předsedkyně Trikolóry.

Trikolóra

Minulý týden opustil hnutí Trikolóra její zakládající člen Václav Klaus mladší. Stěžoval si, že na předsednickou funkci nemá dostatek energie. Jeho místo proto zaujala dosavadní místopředsedkyně strany Zuzana Majerová Zahradníková. Hnutí dlouhodobě používá značku: Bráníme normální svět.