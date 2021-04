Policisté odhalili na Moravě nelegální migranty. Pomohl jim v tom vrtulník

Po nelegálních migrantech na Vyškovsku a Břeclavsku v tomto týdnu dvakrát pátral policejní vrtulník. Policisté totiž chtěli zastavit auto s cizí registrační značkou, z něj se však rozuteklo několik lidí do okolí. Právě s jejich vypátráním pomáhal vrtulník.

Jak informuje web iDnes.cz, ve čtvrtek ráno na Vyškovsku zastavila hlídka osobní auto s cizí registrační značkou. Z něj však rychle vyskákalo několik osob, které se rozutekly do okolí.

„Za necelou hodinu se je všechny podařilo nalézt a zajistit i za pomoci vrtulníku. Celkem bylo vypátráno sedm cizinců, kteří měli pocházet z Afghánistánu,“ uvedl krajský mluvčí policie Petr Vala.

Uvádí se, že policisté zajistili na místě kontroly řidiče, u kterého se nyní bude řešit, jakou hrál roli při převozu migrantů.

Policejní hlídka vypátrala před čtvrtečním polednem další dva muže, kteří byli na hraničním přechodu u Lanžhotu. Skrývali se na podvozku nákladního auta s tím, že směřují na západ. Policisté je však zajistili a osoby byly předány k výslechům.

Tip od obyvatel

Na další podezřelé cizince dostali policisté tip od obyvatel obce Velešovice na Vyškovsku. „Když podezřelá trojice nahlížela do oznamovatelova automobilu a gesty se dožadovala vody, měl jasno. Přivolal policejní hlídku, která cizince ještě v obci zadržela,“ vysvětlil Vala.

Uvádí se, že cizinci , kterým bylo kolem dvaceti let, se přiznali, že pochází z Libye a do České republiky se dostali před několika dny. Namířeno měli do Rakouska.

Policejní mluvčí dále uvedl, že v úterý byla obsluha odstavného parkoviště nákladních automobilů nedaleko Podivína poněkud překvapena, když z bulharského kamionu z nákladního prostoru vyskákala skupina mužů a ti pak uprchli.

Do pátrací akce, která tam začala, se zapojilo několik hlídek a také psovodi se služebními psy, ze vzduchu pak policii vypomáhal vrtulník s termovizí. Policisté objevili v nedalekém lese u dálnice D2 skupinku lidí, kterou zadrželi.

„Pětice cizinců sdělila, že pochází z Afghánistánu. Do bulharského kamiónu se prý bez vědomí řidiče dostali v Rumunsku a měli namířeno do západní Evropy. Všichni migranti byli zajištěni. Nyní s nimi probíhají potřebné úkony,“ dodal mluvčí.

Honička na Plzeňsku

Na začátku března informovali policisté o tom, že ve Štěnovicích na Plzeňsku utekli z kamionu migranti, které v noci honily desítky policistů. Mělo jít podle všeho o velmi mladé Afghánce. Kriminalisté taktéž prověřovali, zdali do pašování lidí nebyl zapojen i řidič kamionu. Ten se nacházel v policejní cele.

„Kolegové zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice,“ zmínila na konto řidiče policejní mluvčí Brožová.

Do pátrání po unikajících migrantech byl zapojen i policejní vrtulník, psovodi a hlídky. Informaci o možných migrantech dostali policisté přes tísňovou linku 158.