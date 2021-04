„Musíme přemýšlet o nákupu Sputniku V.“ Babiš reagoval na ztroskotání vyjednávání o vakcínách

Členské státy Evropské unie si v průběhu následujících týdnů přerozdělí 10 milionů vakcín od společnosti Pfizer. Česká republika z toho dostane 70 tisíc dávek, ačkoli podle informací médií mohlo dostat až dvojnásobek.

Roztržka, která v rámci Evropské unie vznikla kvůli přerozdělování vakcín, nyní může vést k tomu, že Česko nakoupí ruskou vakcínu Sputnik V.

„Nedivím se, že rakouský kancléř Sebastian Kurz říká, že si koupí milion Sputniků a že Slováci už si koupili dva miliony Sputniků. My jsme naopak řekli, že chceme hlavně vakcíny, které jsou schválené. Ale teď nás dostávají do pozice, kde na jedné straně se říká, že je solidarita, ale když se to má ukázat, tak to neplatí,“ cituje portál Seznam zprávy slova Andreje Babiše.

Ten dále uvedl, že Evropská unie svým chováním „nepřímo nutí“ českou vládu objednat Sputnik V.

Nebylo to spravedlivě rozděleno, zkrátka to udělali tak, aby nám ukázali a aby si to příště Babiš a Kurz nedovolovali,“ cituje českého předsedu vlády Deník N. „(Rakouský kancléř Sebastian – red.) Kurz si objedná milion Sputniků. A my budeme také muset o tom přemýšlet,” dodal Babiš.

Rakousko

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček informoval, že Rakousko poskytne Česku několik desítek tisíc vakcín proti koronaviru, aby tím byla napravena nesolidárnost v rámci Evropské unie.

„Rakousko poskytne Česku 30 tisíc dávek vakcín na covid-19, oznámil kancléř Sebastian Kurz, podle Reuters ve snaze napravit nesolidárnost mechanismů EU,“ uvedl na svém Facebooku.

Vakcinační solidarita

Předseda vlády Babiš uvedl, že v rámci Evropské unie nic takového, jako solidarita v otázce vakcín neexistuje.

„Solidarita se projevuje jen v deklaracích pro média. Při jednání za zavřenými dveřmi žádná neexistuje,” sdělil Babiš ČTK. Během jednání prý byla cítit touha potrestat rakouského kancléře Sebastiana Kurze za to, že se proti nespravedlivé distribuci vakcín v rámci Evropské unie ozval.

„Nesouhlasí ani Rakousko a Slovinsko. Nerozumím, jak portugalské předsednictví mohlo prohlásit kompromis, o kterém měl být konsensus všech států, za schválený, když nebyl dosažen,” dodal český premiér.