Evropské covidpasy by mohly nabrat zpoždění. ČR však chystá vlastní aplikaci

Evropská komise přislíbila, že covidpasy budou zavedeny od poloviny června. Jak to však vypadá, naberou nejméně měsíční zpoždění. Server Lidovky.cz píše s odkazem na diplomatické zdroje, že se zdravotním osvědčením by mohli lidé počítat nejdříve od července.

Jak web píše, možné zpoždění by Čechům letní dovolenou u moře ohrozit nemělo. Záleží ale taktéž na epidemické situaci. Podle premiéra Babiše a vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly totiž vytváří Česká republika „domácí“ aplikaci s QR kódem, který bude obsahovat informaci o prodělaném očkování a od konce dubna pak v ní bude i výsledek laboratorního PCR a antigenního testu.

„Rozhodně nechceme čekat na Evropu. Víme, že aplikace bude potřeba, že to bude na základě QR kódu. Proto až Brusel vydá úplný standard a řekne se, jak to EU chce, budeme připraveni,“ uvedl pro portál Lidovky.cz Dzurilla.

Aplikace by mohla sloužit podle jeho slov jako vstupenka do restaurací nebo na volnočasové aktivity. Nutno podotknout, že k obdobnému scénáři se uchýlilo i Chorvatsko nebo například Řecko.

První a druhá dávka očkování

Problém nastává však s očkováním. Očkovací certifikát se totiž vydává až po druhé dávce vakcíny. Při tempu očkování v Česku tak hrozí to, že čtyřicetiletý Čech by mohl dostat certifikát o očkování například až někdy na podzim. Pro mnoho lidí by tak covidpasy ztrácely během letošního léta smysl.

„Už uvažujeme nad tím, že do aplikace budeme dávat i informaci o první dávce vakcíny. Z hlediska techniky a IT to není vůbec problém. Záleží na epidemiolozích. Celé je to ale o uznatelnosti, je na každém státě, jak to bude řešit. Diskuse na toto téma vede i tým připravující evropské standardy,“ konstatoval Dzurilla.

Pro web potvrdil taktéž epidemiolog Petr Smejkal, že první očkovací dávka by překážku v cestování představovat neměla a on sám by údaj doporučil do covidpasů zavést.

Oblíbené destinace Čechů nadále zůstávají Chorvatsko a Řecko. Podle chorvatského ministra vnitra Davora Božinoviće nebude při cestách do země vyžadovaná karanténa a pro vstup bude stačit nejen PCR test, ale i ten antigenní. Případně stačí i platné potvrzení o prodělání covidu. Výhodou bude potvrzení o vakcinaci, přičemž chorvatské úřady nebudou dělat rozdíl mezi vakcínami – lze tak být očkován i preparátem, který neschválila zatím Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Covidpasy

Řecko se pak zaměří na namátkové kontroly na letišti, přičemž kontrolovat bude spíše antigenním testem s výsledkem do několika minut. Ti, co nebudou mít očkování, budou povinni mít negativní PCR test, antigenní test stačit nebude. Serveru to sdělil český ambasador v Aténách Jakub Karfík.

Připomeňme, že Evropská komise navrhla zavedení covidpasů v polovině března. Podle Evropské komise by s touto novinkou bylo snazší cestování mezi zeměmi, kdy by v nich lidé měli potvrzení o očkování, negativním testu nebo testu na protilátky.

Nutno podotknout, že nejprve musí pravidla schválit členské státy a i europarlament. Podle klasického scénáře by schvalování v europarlamentu trvalo několik měsíců, proto se rozhodlo, že se tato problematika projedná již na konci dubna.