„Zmrtvýchvstání české ekonomiky očekávám každým dnem. Nejpozději v pondělí,“ padlo k bonusu živnostníkům od Schillerové

O stanovení třetího bonusového období rozhodla vláda na začátku tohoto týdne v pondělí.

„Kompenzační bonus je pro vás živnostníky, malé podnikatele a dohodáře. Je to jednoduchý a rychlý program vládní pomoci, na kterém jsme vyplatili už více než 32 MILIARD KORUN. Vám všem kadeřnicím, kosmetičkám, masérům, umělcům, řemeslníkům, trenérům a všem dalším, kdo kvůli opatřením nemůžete každé ráno vstát a jít do práce. Jít dělat, co vás živí a hlavně co vás baví. Vydržte, prosím,“ stojí v příspěvku političky na jejím facebookovém profilu.

Podle komentářů však z tohoto kroku lidé žádnou radost neprojevují.

„Na ty Vaše řeči je třeba mít plechový žaludek, kačení nestačí. Jděte si ale osobně spočítat na FÚ kolik je zamítnutých, nepřiznaných komp. bonusů. Ale bez ohlášení. To nepochopíte, taková je ta Vaše skvělá politika,“ popsal realitu Lubomír Pochylý.

„Ten, kdo začal podnikat v roce 2020, nedostane nic, tak v tom nevidím žádnou pomoc,“ doplnil informaci Roman Kvapil.

„Víte, kolik živnostníků díky této ‚podpoře‘ zkrachovalo? Na bonus nedosáhne skoro nikdo, protože podmínky jsou stanoveny tak, aby měla většina smůlu. A když už se náhodou někdo do těch jejich tabulek vejde, tak čeká třeba 3 měsíce na almužnu, která mu nepokryje ani náklady na živnost (nájmy, odvody). A z čeho má ten člověk platit náklady na svůj osobní život (bydlení, jídlo atd.), to už nikoho nezajímá...“ vyslovila se Mari Té.

Někteří uživatelé tak krutí vůči ministryni nebyli.

„Alenko, opravdu nemá smysl být hodná na lidi, kteří stejně vykonávají svá povolání na černo, takže taková kadeřnice bere dávky a vydělává si po domácnostech s daňovými úniky,“ uvedla Martina Horníková.

„Alenko, vždyť oni to stejně neocení. Krásné Velikonoce,“ vyjádřila se Dáša Slavínská.

Někteří komentující se nezdrželi poznámek, které se týkají zevnějšku ministryně.

„Ta holka je čím dál tím mladší, ta rouška jí prospívá,“ okomentovala fotografii Schillerové Monča Svobodová.

„Je krásné, jak se paní Schillerová vždy cítí šťastně, vystajlovaná, s medovým úsměvem, zatímco spousta lidí je dávno v pr....“ podotkla Dana Honzová.

Nechyběly ani žerty, a to s narážkou na pohádky a Velikonoce.

„Zmrtvýchvstání české ekonomiky očekávám každým dnem. Nejpozději v pondělí,“ zareagoval Otakar Kus.

„Jj, když kouzelnice Alenka vypráví pohádky, abraka dabraka a 32 mld jsou v pokladně,“ napsal Pavel Přibajs.