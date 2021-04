Děsivá perspektiva. Konečná popsala ideálního zaměstnance podle TOP-09 – SPOLU

„Markéta Pekarová Adamová, shodou okolností předsedkyně TOP 09, která by dle svých slov jadernou elektrárnu od jiné než americké společnosti (nebo vazalské země USA) nebrala ani zadarmo,“ stojí v příspěvku poslankyně.

„Jistě z poslaneckého platu se snáz platí drahá elektřina než z minimální mzdy (která je navíc podle asociálů z TOP 09 v podstatě zbytečná), prohlásila, že 5 týdnů dovolené pro všechny - jak prosazuje KSČM je ‚blud‘,“ poznamenala autorka příspěvku.

Konečná sdílela odkaz na publikaci na serveru iDnes, která je věnována výhodám pětitýdenní dovolené. V daném materiálu se poznamenává mimo jiné, že delší dovolená dává navíc firmě slušnou konkurenční výhodu při náboru, ale také udržení nejkvalitnějších lidí na trhu. Jsou tam taktéž uvedeny názory odborníků z personálních agentur.

Podle poslankyně data v publikaci ukazují něco jiného, ale to zřejmě předsedkyni TOP 09 moc nezajímá.

„Ideální zaměstnanec podle TOP09-SPOLU by měl pracovat od nevidím do nevidím, za nižší než minimální mzdu, bez nároku na dovolenou, s možností výpovědi bez udání důvodu a z toho ideálně zajišťovat mnohomiliardové zisky bankám prostřednictvím hypoték na předražené bydlení,“ stojí ve statusu Konečné.

Zmiňme, že na začátku března se KSČM a sociální demokracie vyslovily pro uzákonění 5 týdnů dovolené.

„Veřejná správa už 5 týdnů dovolené má. Jsem přesvědčená, že ti, kteří stojí u pásu, u výrobních linek, potřebují odpočinek možná ještě více,“ řekla ve Sněmovně Alena Gajdůšková (ČSSD).

„Měli bychom vystoupit z bludu, že tohle je vůbec relevantní v této době vůbec projednávat,“ kritizovala návrh Markéta Pekarová Adamová.

Příspěvek Konečné doplnily komentáře sledujících.

„Pekarová je sociopatka jak z učebnice psychologie. Hrozné monstrum. Bohužel není ve vysoké politice ojedinělý případ,“ konstatoval Jara Stepan.

„TOP09,ODS, KDU-ČSL, Piráti, to jsou strany, které škodí občanům. Tyto strany nepomáhají, ale škodí. Stejně jako samotná EU,“ vyslovil se Jiří Havelka.

„Paní Pekarová Adamová má myšlení děcka ze čtvrté třídy základní školy a divím se, že se nacpala do vysoké politiky, na kterou nemá ani z daleka! Je mne ji líto, ale její hloupost pokvete jenom krátce než pochopí , že život je o úplně něčem jiném!“ zareagoval Jozef Ondruš.

„Připadá mi, že se paní Pekarová právě vrátila z dovolené v jedné zemičce v souhvězdí Orion,“ zavtipkoval Jindřich Novotný.

„Pekarová už dlouho neví, o čem mluví, není to řeč, která by někoho zaujala, chtělo by to, aby se vrátila do školy, chybí jí vzdělání,“ podotkla Anna Janečková.