Podle odhadů Hamáčka by se mohlo začít s postupným rozvolňováním od 12. dubna

Ministr zdravotnictví Jan Blatný nedávno kritizoval občany České republiky, že nenosí venku roušky a pohrozil, že pokud v tom budou pokračovat, epidemická situace se může výrazně zhoršit. K tomuto názoru se připojuje také ministr vnitra Jan Hamáček.

„Stane se to, že se nám epidemie začne šířit, ten pokles zpomalí, začne se to znovu otáčet. Pak máme zaděláno na pátou vlnu. Pokud se budou lidé dál pohybovat ve skupinách a bude to vypadat jako v pražských Riegrových sadech nebo na náplavce, tak se to bude stoprocentně šířit,“ uvedl Hamáček.

Ministr však naopak nesouhlasí s tvrzením, že většina Čechů opatření porušuje a na ulicích nenosí roušky a respirátory.

„Ale na rozdíl od toho, co říkáte vy, tak já tvrdím i podle dat od policie, že většina lidí to dodržuje. A i když v Praze je několik stovek či tisíce lidí, kteří to nedodržují, tak další desítky tisíc to dodržují. Není to tedy tak, že by národ nedodržoval opatření, ale jsou prostě lidé, kteří to nečiní a vytvářejí rizika,“ řekl Hamáček.

Jediný způsob, jak přesvědčit lidi k dodržování opatření, vidí v přesvědčování. „Musíme jim to vysvětlovat a věřím, že to chápou,“ dodal Hamáček.

Jako příklad Hamáček uvedl situaci ve Španělsku, kde byla situace loni na jaře mnohem horší, země však situaci zvládla díky rouškám a respirátorům. Ministr věří, že zabírají. Dodal, že chápe změnu v chování lidí, nakolik je teplo a je to nepříjemné.

Na ulici se oteplilo což mnoho lidí láká do ulic, a mnozí jsou už také unavení z dodržování přísných opatření. Hamáček toto chování považuje za nebezpečné a apeluje na dodržování opatření.

„To je, jako když budete stát ve sklepě, který zaplavuje voda, a když vám bude sahat po krk, tak vám asi také dojde trpělivost. Pokud nezačnete něco dělat, odčerpávat vodu, tak se utopíte,“ vysvětlil.

Na otázku, zda nepovažuje Hamáček nošení roušek a respirátorů na ulici za kontraproduktivní, a zda by nebylo lepší pravidla o nošení roušek venku změnit, ministr odpověděl, že v tom případě se dostaneme do spousty debat o dvoumetrové vzdálenosti, což by vedlo k neustálému sundávání a nandávání respirátorů. Takové chování podle Hamáčka není vhodné.

„Když ho sundáte, strčíte do kapsy, pak zase zpátky nandáte a následně si sáhnete do oka, tak je velký risk, že virus chytnete. Takže rozumnější je si respirátor nasadit, sundat až doma a dezinfikovat si ruce,” vysvětlil Hamáček.

Podle novináře právě toto opatření kritizovala také Sněmovna a připojil se i Senát. Lidé jsou už unaveni z dodržování opatření, a možná díky jeho zrušení by apatie občanů mohla být menší. Hamáček si však myslí, že zrušením tohoto opatření dojde akorát ke zvýšení rizika a prodloužení trápení.

„To, co navrhujete, je přesně systém jako ,Královna Koloběžka’: budeme se tvářit, že s tím bojujeme, ale hlavně aby nás to moc nebolelo. A ve finále to dopadne tak, že lockdown bude o čtrnáct dnů delší, protože použijeme mírnější metody,” odpověděl na dotaz novináře Hamáček.

Další dotaz novináře se týkal zákazu pohybu mezi okresy. Výčitka spočívala v tom, že obyvatelé Prahy-východ a Prahy-západ nemají kde trávit svůj volný čas, nakolik jsou všechny parky přeplněné.

Ministr vnitra poradil obyvatelům hlavního města využít zdroje magistrátu s lokalitami, které nejsou natolik vytížené a vydržet do 12. dubna, kdy se zvednou okresní uzávěry.

Hamáček uvedl, že pokud nedojde k zásadnímu zhoršení epidemické situace, tak vláda nebude dál žádat o prodloužení nouzového stavu, což znamená, že od 12. dubna padnou plošná opatření, jakými jsou zákaz cestování mezi okresy a noční zákaz vycházení.

Co se týče návratu dětí do škol, konečné rozhodnutí zatím nepadlo, Hamáček předpokládá, že vše by se mohlo rozhodnout v úterý, předběžně se však také pracuje s termínem 12. dubna.

„To by šly do škol poslední ročníky mateřských škol a první stupeň základních škol v rotačním principu, tedy týden ve škole, týden distančně,“ uvedl Hamáček.

Co se týče dalšího rozvolňování, Hamáček poukázal na Portugalsko, kde šlo rozvolňování v čtrnáctidenních cyklech. Nejdřív padnou plošná opatření a školy a pak teprve budou následovat obchody a služby.

Hamáček upřesnil, že jde pouze o jeho odhady. „Ale to jsou všechno moje odhady. Byl bych nerad, aby bylo v titulku napsáno, že se od konce dubna otevřou restaurace, ale tohle je můj odhad,” zdůraznil.

Ohledně rozvolňování v oblasti sportu zatím není znám přesný harmonogram, podle slov Hamáčka na něm nyní pracuje ministerstvo zdravotnictví.