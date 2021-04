Ministerstvo zdravotnictví upravilo pravidla pro vstup do země

Soud zrušil část pravidel vytvořených ministerstvem zdravotnictví pro vstup do Česka. Z toho důvodu nyní došlo k jejich aktualizaci týkající se povinnosti procházení testem na koronavirus.

Podle aktualizovaných pravidel bude nutné projít testem na koronavirus při návratu pouze ze zemí, které jsou označené jako státy s velmi vysokým rizikem nákazy – takzvaná tmavě červená kategorie.

V případě návratu ze státu s vysokým rizikem nákazy – červená kategorie, a ze zemí se středním rizikem nákazy – oranžová kategorie, bude nutný test, pokud vracející se osoba použije veřejnou dopravu.

Ministerstvo zdravotnictví v polovině března podmínilo vstup do České republiky předložením písemného potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku testu při návratu ze zemí se střední, vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy. Pražský městský soud oponoval, že resort nevysvětlil, proč nepostačí občany podrobit testům až po návratu.

Po rozhodnutí soudu byla pravidla upravena. Nově tato povinnost platí pouze při návratu zčervených zemí, které jsou vyhodnoceny jako oblasti s velmi vysokým rizikem nákazy. V případě návratu ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy se bude test před návratem do Česka vyžadovat pouze v případě použití veřejné dopravy.

Během sobotní tiskové konference ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že jeden člověk s koronavirem může při letu letadlem nakazit až několik desítek dalších lidí. „Ti pak mohou nákazu šířit v zemi, ve které vystoupí. Považujeme proto za nezbytné, aby se osoby testovaly už před vstupem na území ČR, to znamená před nástupem do dopravního prostředku,“ řekl.

Podle stávajících pravidel je povinnost projít PCR testem na koronavirus do pěti dnů od příjezdu do České republiky. Do té doby musí být osoba v izolaci. Rovněž musí být vyplněn příjezdový formulář.

„Kromě toho jsou z preventivních důvodů osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, povinné nosit po dobu 14 dnů všude mimo domov respirátor. A to i ve venkovních prostorech,“ sdělilo v průběhu dneška ministerstvo zdravotnictví.