Štěpánek Piráty nešetřil: Stará levice se brala za práva pracujících, ta nová loví mezi ujetými menšinami

Český politik a hudebník Petr Štěpánek odmítá tvrzení o tom, že dělení politických sil na pravice a levice v současné době již neplatí. Koronakrize přispěla k tomu, že ten rozdíl se ještě více zviditelnil, levice přitom momentálně získávají, i když v podstatě nenabízejí nic jiného, než zvýšení úlohy státu a omezení občanských svobod. Některé české politické strany, které původně byly často považovány za pravicové, dnes kráčí ve šlépějích levičáků a tím pádem uvolňují prostor pro nové politické síly zastávající konzervativní hodnoty.

„A kdo je dnes pravice? ODS odešla za lidovci do krajního středu, o Topce ani neradno mluvit. Napravo je volno. Obrovská příležitost pro koalici Trikolóry, Svobodných a Soukromníků,” představil svůj pohled Štěpánek.

Současná levice se podstatně liší od tradičních levicových sil, podotýká Štěpánek, klíčový rozdíl spočívá v tématech, na která tzn. nová levice klade důraz ve svých programech a prohlášeních. Práva menšin, boj proti klimatickým změnám a genderové otázky jsou prioritní agendou nové levice, jejímž představitelem v Česku je Pirátská strana.

„Stará levice se aspoň brala za práva pracujících. Nová levice na pracující už dávno zvysoka kašle a loví mezi nejrůznějšími ujetými menšinami,” řekl Petr Štěpánek ve svém rozhovoru pro česká média.

Možný dopad vzestupu Pirátů

Svým politickým programem Piráti mohou vydláždit cestu k nové totalitě, varuje Štěpánek a dodává, že řada voličů nechápe, že skutečná hrozba plyne ne od KSČM, která už dávno nezastává radikální pozice, ale od nové levice, která nahrává Bruselu a podporuje cenzuru v její nové podobě.

„Pomyslete na jakoukoli ultralevičáckou hovadinu, na jakýkoli pokrokářský -ismus, co jich jen na nás pomatený svět a doba vymknutá z kloubů chrlí, a můžete vzít jed na to, že to Piráti mají v repertoáru. Milují Brusel a namísto internetové svobody dnes bojují proti fake news, což je jen jiné označení pro novodobou cenzuru,” tvrdí český politik.

Pro to, abychom měli nějakou představu, jak může vypadat vládnutí Pirátů, stačí se podívat na to, co se odehrává v Praze. V souvislosti s tím Štěpánek zdůraznil, že během několika let vedení hlavního města v čele s Piráty neprovedlo žádné podstatné kroky, které by přispěly k vyřešení současných problémů v Praze. Místo toho Piráti prosadili financování Prague Pride z daní občanů.