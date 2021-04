Hamáček promluvil o otevírání obchodů, nošení roušek či dalším prodloužení nouzového stavu. Jak to bude?

Co se týče nošení ochranných pomůcek, podle ministra budeme roušky a respirátory pravděpodobně nosit ještě dlouho. Odůvodňuje to tím, že se dle něj jedná o nejefektivnější opatření, a proto by se jejich povinné nošení mělo zrušit až jako poslední.

„To je opatření, které opravdu funguje,“ uvedl Hamáček.

Poznamenal také, že nechce uvádět, kdy povinné nošení respirátorů nahradí zase jen roušky.

„Já tomu rozhodnutí přikládám velký podíl na poklesu epidemie. Ochrana nositele je podstatně vyšší,“ řekl ministr vnitra s tím, že i v případě otevření obchodů a služeb budou přetrvávat určitá omezení.

I přesto by se ale mělo postupně rozvolňovat. V dalších týdnech by se totiž podle něj mohl uskutečnit návrat dětí do škol. Nejmenší žáci základních škol by mohli do lavic znovu usednout už 12. dubna. Poté by měla přijít řada na další opatření.

„Pak má být uvolňování na zahrádky, obchody nebo sport. Celá řada aktivit se postupně bude uvolňovat,“ sdělil.

„Přesné datum nemohu dát. Ale hrubým odhadem se otevřou na přelomu dubna a května,“ myslí si.

Mnohé rodiče zajímá i to, kdy by se mohlys dětským oblečením, aby mohli své děti připravit na další období roku.

Nechal se také slyšet, že pokud jde o rozvolňování, svou roli sehraje také nově upravený protiepidemický systém PES. Rozvolnění by ale tentokrát mělo nastat velmi pomalu.

„Bohužel u nás to vždy bylo způsobem brzda–plyn, brzda–plyn,“ uvedl a podotkl, že dříve vláda k rozvolnění opatření přistupovala chybně.

Řeč přišla v neposlední řadě také na další prodloužení nouzového stavu. O ten již ale vláda podle jeho mínění znovu Poslaneckou sněmovnu zřejmě nepožádá. Podle všeho by tak aktuální stav mohl skončit 12. dubna.

„Jak situace vypadá dnes, viděl bych to tak, že už nebudeme žádat o nouzový stav a opatření budou vyhlášena podle pandemického zákona,“ uvádí Hamáček.

S koncem nouzového stavu by mohl zřejmě skončit také zákaz cestování mimo domovské okresy. I když poslanci chtěli, aby uzavření okresů skončilo již 6. dubna, to podle

to není jisté.

„Názor odborných skupin je, abychom uzávěry zrušili do 11. dubna, aby uzávěry skončily s nouzovým stavem,“ uzavřel věc Hamáček.

Koronavirus v ČR

Uveďme, že laboratoře v sobotu v Česku potvrdily 2149 nových případů onemocnění covidem-19. V porovnání s pátkem je to téměř o 2000 méně. Celkem se tak u nás od začátku epidemie nakazilo již 1 551 896 osob. Počet pacientů s koronavirem, kteří od počátku epidemie zemřeli, je 26 945. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 6 384 osob. V porovnání s minulým týdnem jde o výrazný pokles. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření koronaviru k dnešku mírně stouplo o dvě setiny na 0,76 bodu.

Za včerejšek bylo provedeno 7 870 PCR testů (celkem již 6 311 277 testů) a 26 527 antigenních testů (celkem již 6 796 125 testů). Naočkováno bylo již celkem 1 797 403 lidí, za včerejšek bylo vykázáno 13 657 očkování. To je poměrně nízké číslo, ale vzhledem k velikonočnímu volnu se u nás očkuje a testuje méně. Celkově se počet uzdravených zvýšil na 1 401 300.