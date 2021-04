„Já se tomu mohu jen zasmát,“ reagoval Rychetský na krok Zemana a varoval před ztrátou svobody

Bývalý místopředseda české vlády a nynější předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský se podle všeho moc netrápí tím, že v poslední chvíli přišel o možnost dostat Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Připomínáme, že začátkem února Ústavní soud zrušil část volebního zákona, následkem toho český prezident změnil svůj původní názor a rozhodl se státní vyznamenání Pavlu Rychetskému neudělit.

„Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl neudělit původně plánovaný Řád Tomáše Garrigua Masaryka Pavlu Rychetskému vzhledem k tomu, že poškodil Českou republiku zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně,“ informoval tehdy tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček.

Podle slov Rychetského vzhledem k tehdejším okolnostem Ústavní soud prostě musel zasahovat. Ta skutečnost, že k tomu došlo ve volebním roce, je čirá náhoda, mohlo se to totiž vyřešit ještě dříve, tvrdí Pavel Rychetský a uvádí, že úprava volebního zákona byla několikrát projednána v parlamentu, ale konečné rozhodnutí nebylo přijato. Zrušení části volebního zákona podle něj v žádném případě neohrožuje provedení letošních voleb. Co se týče rozhodnutí prezidenta Zemana neudělovat mu státní vyznamenání, předseda ÚS ČR Pavel Rychetský dal jasně najevo, že to pro něj problém není a podotkl, že už dlouhou dobu má napjaté vztahy s Milošem Zemanem.

„Já se tomu mohu jen zasmát,“ reagoval Rychetský na otázku v rámci pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima o svém postoji vůči rozhodnutí prezidenta neudělit mu státní vyznamenání. Dále také poznamenal, že s tím udělením měl určité problémy, které mu v konečném důsledku odpadly. Rychetský však odmítl konkretizovat, o jaké problémy se jednalo.

Svoboda se vytrácí?

V rámci svého rozhovoru na CNN Prima se Rychetský rovněž vyjádřil i ohledně chování vlády během pandemie. Podle jeho názoru vláda udělala řadu chyb, a to včetně zavedení některých zbytečných opatření, nedokázala přitom zabránit prudkému zhoršení epidemiologické situace od loňského podzimu, mimo jiné i proto začala postupně ztrácet důvěru občanů. Řada vládních opatření může zůstat v platnosti až do konce roku, připustil Rychetský. Zároveň se ztotožnil s tvrzením, že dlouhotrvající vládní omezení ohrožují občanské svobody.

„Získat svobodu není jednoduché. Když se to podaří, tak mají lidé pocit, že je to samozřejmost, a když o ni přijdou, tak v ten okamžik začnou litovat. Já si myslím, že mají pravdu ti moji kolegové, kteří začínají mít strach, že se svoboda vytrácí,” varoval český soudce.

Nicméně Rychetský trvá na tom, že bychom tato opatření měli dodržovat. Podle vlastních slov nemá pochopení pro ty, kteří se účastní protivládních protestů; veškerou nespokojenost mají občané vyjadřovat v rámci voleb, myslí si Rychetský.