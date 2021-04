Podle Babiše vláda o prodloužení nouzového stavu nepožádá. Premiér také prozradil, zda se pod Blatným houpe židle

Český premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odpoledne poskytl rozhovor TV Nova. V něm promluvil například o tom, jak to bude dál s nouzovým stavem, který by měl příští týden skončit. Řeč přišla ale i na další témata, jako je zákaz cest mezi regiony, návrat dětí do škol či případný konec ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

Hned v úvodu přišla řeč na to, že dle aktuálních statistik to vypadá, že by koronavirová epidemie v Česku mohla konečně brzdit. Babiš však uvedl, že je zmatený tím, že ministr Blatný i další odborníci přestali pro rozvolňování hovořit o počtech hospitalizovaných a zvolili místo toho reprodukční číslo. Poukázal přitom na to, že v nemocnicích leží stále vysoký počet pacientů, a to i těch ve vážném stavu na JIPkách.

Pokud jde však o nouzový stav, je dost možné, že by konečně mohl skončit.

„Faktem je, že nouzový stav (11. dubna) končí, prodlužovat ho nebudeme, pojedeme podle pandemického zákona,“ uvedl premiér.

Spolu s nouzovým stavem by tak 12. dubna mohl skončit také zákaz cestování mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení. Jako další byl zmíněn návrat dětí do škol. O osudu školáků bude dle Babiše vláda jednat ještě v příštím týdnu, ale více informací neprozradil. Dodal jenom, že je podle něj logické, aby se do lavic vracely nejdřív nejmenší děti. Uvedl však, že mu ředitelé škol píší, že nejsou připravení, proto by s nimi ministr školství Robert Plaga (za ANO) měl více komunikovat.

Babiš vs. Blatný

„Já posílám dopisy všem, deset nebo patnáct jich dostala i ministryně (práce a sociálních věcí) Jana Maláčová,“ řekl Babiš k tomu, že by posílal psané výtky jen Blatnému.

Za zmínku stojí i to, jak sevyslovil k fungování ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Muž, který stojí v čele nejdůležitějšího resortu v boji s koronavirem, je poslední dobou hodně kritizován. Sám Babiš mu poslal už několikátý vytýkací dopis a ani prezident Miloš Zeman není s jeho prací spokojený.

V posledních dnech se navíc hodně hovořilo o odvolání Blatného, ale Babiš na dotazy o personálních změnách v kabinetu nechtěl hovořit.

Koronavirus v ČR

Uveďme, že laboratoře v sobotu v Česku potvrdily 2149 nových případů onemocnění covidem-19. V porovnání s pátkem je to téměř o 2000 méně. Celkem se tak u nás od začátku epidemie nakazilo již 1 551 896 osob. Počet pacientů s koronavirem, kteří od počátku epidemie zemřeli, je 26 945. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 6 384 osob. V porovnání s minulým týdnem jde o výrazný pokles. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření koronaviru k dnešku mírně stouplo o dvě setiny na 0,76 bodu.

Za včerejšek bylo provedeno 7 870 PCR testů (celkem již 6 311 277 testů) a 26 527 antigenních testů (celkem již 6 796 125 testů). Naočkováno bylo již celkem 1 797 403 lidí, za včerejšek bylo vykázáno 13 657 očkování. To je poměrně nízké číslo, ale vzhledem k velikonočnímu volnu se u nás očkuje a testuje méně. Celkově se počet uzdravených zvýšil na 1 401 300.