Chce Babiš odvolat ministra školství Plagu? Konzultační skupina ministerstva školství je však proti

Konzultační skupina ministerstva školství se obává, že premiér Andrej Babiš chce ministra Roberta Plagu nahradit a najít si někoho vstřícnějšího. Skupina se zároveň ohradila proti kritice premiéra, kterému se nelíbí částečný návrat dětí do škol od 12. dubna. Situaci rozebírá portál echo24.cz.

Podle aktuálních plánů by se 12. dubna měly do škol vrátit děti z prvního stupně základních škol, otevřou se také školky. Na prvním stupni ZŠ by měla být rotační výuka, děti se budou střídavě po týdnu učit na dálku a ve škole.

Právě tyto plány premiér Babiš kritizuje, když v pátek Českému rozhlasu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Premiér zároveň zkritizoval návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech.

„Nechápu, proč v mateřských školách se mají vracet jenom šestileté děti, proč první stupeň jde na rotaci,“ uvedl Babiš. „Ptal jsem se, jestli je to podle výskytu infekce. Bylo mi řečeno – ne, je to podle mobility,“ dodal.

Jak připomíná echo24.cz, konzultační skupina se však brání, že navržený postup projednalo ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví i rada pro zdravotní rizika, to vše mělo proběhnout za osobní účasti premiéra.

Tento postup má podporu i hlavní hygieničky Pavly Svrčinové a mezioborové skupiny při ministerstvu zdravotnictví, kterou vede epidemiolog Petr Smejkal. Skupina sice přiznává, že plán návratu dětí je pro školy provozně náročný a zajištění nebude jednoduché, ale při jeho projednávání měla panovat jednoznačná shoda.

„Kritice a komentářům, tak jak zazněly z úst premiéra 2. dubna na Radiožurnálu, proto nerozumíme a ohrazujeme se proti nim,“ oznámila skupina.

Členové skupiny tak upozorňují, že premiér Babiš znovu zpochybňuje závěry a kroky ministra školství. Mají tak obavu o ministra.

„Sílí tak proto naše obavy, že záměrem premiéra je výměna na pozici ministra školství a instalace nového, který bude vůči myšlenkám premiéra Babiše vstřícnější,“ uvedli členové skupiny a dodali, že výměnu ministra školství by považovali za „extrémně chybné rozhodnutí“.

Mezi členy konzultační skupiny je mimo jiné předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček nebo předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.

Pedagogická komora žádá odvolání Plagy

Okamžité odvolání ministra Plagy naopak podporuje Pedagogická komora. Spolek asi 3 000 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků si stěžuje, že ministerský materiál nemohl ani připomínkovat.

„Informace, že existuje ‚konzultační skupina ministra školství‘, je pro mě zcela nová – doposud pracovala v naprostém utajení, aniž by se o její činnosti měl možnost kdokoliv mimo její členy dozvědět. Pokud mají členové konzultační skupiny obavy ohledně případného odvolání Roberta Plagy z funkce ministra školství, Pedagogická komora naopak podporuje jeho okamžité odvolání,“ napsal v prohlášení prezident spolku Radek Sarközi.

Spolek není spokojen s tím, že střídavá výuka by měla být spuštěna přímo naostro a plošně v tisícovkách škol, což je podle spolku hazard se zdravím učitelů, dětí a jejich rodin.

„K otevření škol má dojít 12. dubna, tedy už za týden. Ředitelé škol přitom stále nedostali žádnou oficiální informaci, jak přesně bude probíhat preventivní testování žáků ve školách,“ píše se v prohlášení.

Návrat dětí do škol

Ministr školství Robert Plaga v rozhovoru uvedl, že plošný návrat do škol nás nečeká. Tento proces bude podle jeho slov postupný a začne 12. dubna. Kdo se vrátí k běžné výuce jako první?

Tento termín bude vláda teprve projednávat a případně upravovat po Velikonocích, ale Plaga má podporu hlavní hygieničky Svrčinové a epidemiologické skupiny ministra zdravotnictví. Prezident Zeman byl ale na jednání 27. března se členy expertního týmu opatrnější, a chtěl, aby byl návrat až za nižších čísel.

Jak uvádí ministr, podle epidemiologů a vzhledem k významu vzdělávání je potřeba vrátit žáky do škol, ale neznamená to signál k rozvolňování.

V další fázi by podle něho do rotací měly přijít druhé stupně základních škol, ovšem záležet bude na číslech.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese, ostatní se učí na dálku.

Podle plánu ministra školství je prioritami obnovení prezenční výuky pro nejmladší žáky a praktické výuky ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Celé třídy prvního stupně základních škol by se přitom měly střídat po týdnu ve škole a doma.