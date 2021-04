Po poklesu zase nárůst? Česko hlásí 1 911 případů nákazy covidem-19. Jde o nejvyšší nedělní číslo za poslední tři týdny

Celkem se u nás od začátku epidemie nakazilo již 1 553 820 osob. Vyléčilo se 1 411 748 lidí. Počet pacientů s koronavirem, kteří od počátku epidemie zemřeli, je 27 057.

Nejvíce se nyní nákaza šíří na pomezí jižních Čech a Vysočiny, na Jindřichohradecku a Pelhřimovsku.

Zmiňme, že už přibližně měsíc klesají denní nárůsty počtu nově potvrzených případů ve srovnání se stejným dnem předcházejícího týdne. Aktuální data napovídající o prvním růstu od 12. března jsou spíše výjimkou.

Se zpomalováním šíření nákazy se trvale snižují počty pacientů s covidem-19 vyžadujících nemocniční péči. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 5 794 osob, z nichž v těžkém stavu na jednotkách intenzivní péče je 1 335 osob.

Index protiepidemického systému PES odpovídá třetímu stupni, je dnes na úrovni 55 bodů.

Za včerejšek bylo vykonáno 6 753 PCR testů (celkem již 6 318 498 testů) a 27 661 antigenních testů (celkem již 6 856 406 testů). Naočkováno bylo celkem 1 809 381 lidí, přičemž za včerejšek bylo vykázáno 10 208 očkování.

Jak to bude dál s nouzovým stavem?

Dle aktuálních statistik to vypadá, že by koronavirová epidemie v Česku mohla konečně zpomalovat. Český premiér Andrej Babiš (ANO)proto včera v rozhovoru TV Nova řekl, že vláda o prodloužení nouzového stavu už nepožádá.

„Faktem je, že nouzový stav (11. dubna) končí, prodlužovat ho nebudeme, pojedeme podle pandemického zákona,“ uvedl premiér.

Poznamenal však, že je zmatený tím, že ministr Blatný i další odborníci přestali pro rozvolňování hovořit o počtech hospitalizovaných a zvolili místo toho reprodukční číslo. Poukázal přitom na to, že v nemocnicích leží stále vysoký počet pacientů, a to i těch ve vážném stavu na JIPkách.

Spolu s nouzovým stavem by tak 12. dubna mohl skončit také zákaz cestování mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení. Jako další byl zmíněn návrat dětí do škol. O osudu školáků bude dle Babiše vláda jednat ještě v příštím týdnu, ale více informací neprozradil. Dodal jenom, že je podle něj logické, aby se do lavic vracely nejdřív nejmenší děti. Uvedl však, že mu ředitelé škol píší, že nejsou připraveni, proto by s nimi ministr školství Robert Plaga (za ANO) měl více komunikovat.

Český ministr vnitra Jan Hamáček se včera také vyjádřil k epidemiologické situaci a opatření s ní spojenými. Co se týče nošení ochranných pomůcek, podle ministra budeme roušky a respirátory pravděpodobně nosit ještě dlouho. Odůvodňuje to tím, že se dle něj jedná o nejefektivnější opatření, a proto by se jejich povinné nošení mělo zrušit až jako poslední.

Poznamenal také, že nechce uvádět, kdy povinné nošení respirátorů nahradí zase jen roušky. I přesto by se ale mělo postupně rozvolňovat. V dalších týdnech by se totiž podle něj mohl uskutečnit návrat dětí do škol. Nejmenší žáci základních škol by mohli do lavic znovu usednout už 12. dubna. Poté by měla přijít řada na další opatření.