Chcípl PES si koleduje o problém. Šupání žen pomlázkou přes nouzový stav je může připravit o část stoupenců

Podle informací TV NOVA se akce s názvem „Velikonoce budou! Navzdory Hamáčkovi“ zúčastnilo několik desítek lidí. Zájemci se v pondělí ráno shromáždili v pražské restauraci Šeberák, kde obdrželi pomlázky.

Organizátoři si stojí za tím, že akce neporušuje vládní nařízení, neboť vyšupání nabízeli jako službu, kterou si ženy mohly objednat přes webové stránky hnutí. O tyto koledníky projevilo přes internet zájem zhruba osm desítek žen.

„Za 200 korun k tomu dostane velikonoční poukaz! Náš tým k vám přijede s pomlázkou a vyšupá Vás. Za tuto službu bychom rádi od vás obdrželi vejce se vzkazem pro vládu. Za velikonoční poukaz si pak můžete od 1. května 2021 vybrat službu nebo produkt od živnostníků – členů našeho hnutí,“ uvedli organizátoři.

Na svém Facebooku koledující rebelové proti vládním opatřením zveřejnili množství fotek i videí z akce. Některým se jejich nápad líbil. Jiní je ale kritizují za to, že se chtějí zviditelnit a dostat se „ke korytům“.

„Zviditelnit se za každou cenu, škoda, nejdřív hurá zalyžujem-někteří, pak hospody některé a teď tohle, školy a ostatní. Není, jak se zviditelnit,“ napsal jeden z uživatelů.

„Dřív jsem vám fandil, ale poslední dobou to s vámi jde z kopce. Škoda,“ uvedl další.

„Já už z ‚chcípl pes‘ mizím a mažu odsud do vertikálního úsměvu - mám namysli do (_!_). S tou počáteční iniciativou to teď… vlastně už delší dobu, nemá nic společného… Čágo cukroušové,“ stálo v jiném kritickém příspěvku.

„Zářný příklad, jakého kašpara ze sebe člověk dokáže udělat, jen aby se dostal ke korytu. Babiš vopruz s koblihama, tenhle šáša s pomlázkou,“ napsala uživatelka Facebooku.

Jiní se ale akce zastali. Podle nich je to zábavná rebelie proti nelogickým opatřením.

„Jo paní, ale tenhle šáša s pomlázkou má srdce na správném místě a hlavně dokáže vést zemi správným směrem, a ne jak Andrej Babiš,“ stálo v odpovědi na předchozí komentář.

„Ve městech je to bída. Ale u nás na vesnici je svět úplně normální. Kluci hodují a my je s radostí vítáme,“ stálo v dalším příspěvku.

„Veselé Velikonoce, užijte si to tak, jak se patří. Vyšupat by potřebovala i naše vláda,“ vzkazovali uživatelé.

Iniciativa Chcípl PES v minulosti organizovala několik demonstrací proti vládním koronavirovým opatřením. Vadí jim, že hospody a další služby musí mít zavřeno. Vystupují i za návrat dětí do škol. Navzdory nařízením se otevřelo více než 1 200 podniků zejména v Česku, ale i v Německu, Rakousku, na Slovensku a v Polsku. V březnu se Chcípl PES zaregistroval jako politické hnutí a hodlá kandidovat v podzimních sněmovních volbách.