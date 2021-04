Návrat k normálnímu životu již na konci dubna? Dle Hamáčka by tou dobou mohly začít otevírat služby, obchody a zahrádky

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) poskytl rozvor deníku Mladá fronta Dnes (MfD), v němž se vyjádřil k současné epidemiologické situaci a také k tomu, jak to bude s rozvolňováním opatření. Prozradil, že by se na konci dubna mohly znovu začít otevírat provozovny služeb, obchody nebo zahrádky restaurací.

K rozvolňování ministr vnitra ještě dodal, že o přesném harmonogramu bude ještě jednat ministerstvo zdravotnictví, které ho i určí.

„Věřím, že postupně se budou uvolňovat služby, obchody i sport. Přesný harmonogram by mělo dodat ministerstvo zdravotnictví,“ poznamenal Hamáček a dodal: „Počítám, že koncem dubna by se za předpokladu, že vše půjde dobře, mohly začít otevírat služby, obchody, předzahrádky. Ale to je můj soukromý odhad.“

Hamáček promluvil také o dalším prodloužení nouzového stavu. O ten už prý vláda žádat nehodlá, což nedávno nastínil také premiér Andrej Babiš (ANO). Zmiňme, že nouzový stav v naší zemi trvá již od loňského 5. října a měl by skončit za pár dní, v neděli 11. dubna.

„Předpokládám, že k 12. dubnu skončí nouzový stav a vláda už nebude žádat o jeho prodloužení. Pak padnou všechna opatření, která nouzový stav vyžaduje. Což je veškeré omezení pohybu – okresní uzávěry a také zákaz nočního vycházení,“ vysvětlil.

Pokud jde o samotná opatření, Hamáček k nim podotkl, že se díky nim podařilo omezit šíření koronavirové nákazy. Zároveň však obvinil opozici z nátlaku na neřízené rozvolňování omezení.

„Řada opozičních politiků – kterým říkám notoričtí rozvolňovači – začala při jakémkoli náznaku zlepšení tlačit na otevírání všeho. Vláda tomu částečně podlehla, to byla chyba. Měli jsme být tvrdší,“ okomentoval to, co se dělo v minulosti.

V této souvislosti se šéf ČSSD dotkl také toho, že koaliční partner ANO bránil větším omezením v průmyslu: „Že si vláda na továrny netroufla, to je pravda. Měli jsme o tom ve vládě velké diskuse, ČSSD podporovala omezení průmyslu. Hnutí ANO jsme donutili aspoň k testování ve firmách.“

V neposlední řadě se dotkl také tématu návratu dětí do škol, o kterém bude jednat vláda. Na tuto otázku mají představitelé ANO a ČSSD rozdílné názory. Zatím to podle plánu ministerstva školství a zdravotnictví vypadá, že by se do škol od 12. dubna mohly začít vracet děti z prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni ZŠ by měla probíhat tzv. rotační výuka, což znamená, že se bude po týdnu střídat výuka z domova a ve škole.

I když Babiš má proti takovému plánu jisté výtky, Hamáček s ním souhlasí. „Odborníci říkají, že když to pustíme úplně, epidemii neubrzdíme. Rotační princip je základ nějakého udržitelného otevírání škol,“ myslí si.