Havlíček informoval o uvolnění ekonomických aktivit od 12. dubna. Příští pondělí otevřou určité obchody

Vypadá to, že by se Česko mohlo pomalu, ale jistě, začít vracet do normálního života. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes na svém twitterovém účtu uvedl, že příští pondělí 12. dubna dojde k určitému uvolnění ekonomických aktivit. Zjistěte, jaké provozovny a obchody v tento den otevřou.

Dotyčný ve svém příspěvku upřesnil, o jaké obchody a služby se bude jednat.

„Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol. A také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12.4. 2021,“ napsal.

​Zmiňme, že k takovému rozhodnutí, o němž informoval Havlíček, dnes dospěla vláda premiéra Andreje Babiše. Ta dnes jedná o postupném rozvolnění.

Stejně tak by v pondělí měly otevřít i zoologické a botanické zahrady, které kvůli koronavirové pandemii procházely těžkými časy. Od 12. dubna tak budou moc obnovit po delší odmlce provoz ve venkovních prostorech, přičemž je povoleno, aby naplnily 20 % své kapacity. Zahrady byly kvůli opatřením uzavřeny od 18. prosince, přičemž již dříve na jaře nemohly fungovat od 13. března do 27. dubna a během podzimní vlny pak od 9. října do 2. prosince.

Kvůli koronavirové pandemii mohou aktuálně fungovat pouze vybrané prodejny, jako jsou například potraviny, drogerie, optiky či květinářství.

Připomeňme, že kabinet bude rozhodovat také o tom, za jakých podmínek a kdy se vrátí žáci do škol. Ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Jan Blatný chtějí, aby děti do lavic usedly od 12. dubna. Konkrétně je řeč o žácích z prvního stupně základních škol a předškolácích ve školkách.

Důležitou informací je i to, že v pondělí 12. dubna by měl po několika měsících konečně skončit nouzový stav. S ním by padl také zákaz cestování mezi okresy nebo zákaz vycházení po 21. hodině. Zatím to vypadá, že vláda o jeho další prodloužení žádat nebude. V minulosti to nastínil jak premiér Andrej Babiš, tak ministr vnitra Jan Hamáček.

Koronavirus v ČR

Pokud jde o aktuální situaci, dodejme, že v pondělí 5. dubna u nás přibylo 1 405 potvrzených případů covidu-19. Jedná se o nejnižší denní nárůst od 6. prosince. S novým koronavirem v Česku zemřelo již 27 169 lidí. Informace vyplývají z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR.

V pondělí v nemocnicích mírně klesl počet pacientů na 5 709, v těžkém stavu je 1 291 z nich. Dnes ráno bylo ve zdravotnických zařízeních v Česku volných 28 % standardních lůžek s kyslíkem.

Koronavirem se v ČR nakazilo již 1 555 245 lidí, přes 1,42 milionu z nich se již vyléčilo. V Česku bylo dosud aplikováno 1 818 756 dávek vakcín proti covidu-19. Obě dávky dostalo 583 388 lidí.

Index PES klesl na 52 bodů, může za to výrazný pokles reprodukčního čísla z 0,81 na 0,71. Zlepšila se také další tři kritéria, bodová hodnota stále odpovídá třetímu stupni epidemického rizika.