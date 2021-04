Moravec promluvil o kritice diváků a tlaku na práci ČT: Tlaky tady byly, jsou a budou, ale jde o jejich úroveň

Václav Moravec ve svém pořadu působí již sedmnáct let. Myslí si však, že u nás platí, že čím déle někdo něco dělá, tím více se říká, že je okoukaný a za zenitem. Přitom jde dle něj pořád o to stejné – kritiku a tlaky na práci ČT. I přesto ho však jeho práce baví. O pomyslném vrcholu své kariéry ale hovořit nechtěl, jelikož si myslí, že „když si člověk řekne, že je spokojen sám se sebou, je to cesta do pekel“.

Tlaky byly, jsou a budou

Pokud jde o tlak politiků, myslí si, že je čím dál tím víc pokleslejší. „Když dříve byly tlaky na Českou televizi, tak, nechci říct, že se předstíralo, ale hrálo se to s nějakým šarmem. Teď, když si vezmete, že už neplatí vůbec nic, že generální ředitel čelí kritice, že nepředkládá, což mi přijde absurdní z hlediska novinařiny, že nepředkládá seznam lidí, kteří jsou pozvaní do pořadů, protože to je porušování kodexu ČT,“ nastínil.

„Já přece nebudu kontrolnímu orgánu dávat seznam hostů a psát, že odmítl, protože má úmrtí v rodině,“ poznamenal a dodal: „Tam si myslím, že je to bohužel pokleslejší. Na ty tlaky si moderátor, generální ředitel a ředitel zpravodajství musí zvyknout, protože tady byly, jsou a budou, ale jde o to, jaká je úroveň těch tlaků.“

Moderátor se tak doslova zhrozil, že Rada ČT nyní vyžaduje seznam pozvaných hostů, včetně důvodů, proč se nezúčastnili. Moravec argumentuje zaručenou klauzulí svědomí a hovoří i o ochraně zdroje. Hovoří tedy o jisté změně v těchto tlacích.

Podle Moravce je to ale dáno i proměnou celé společnosti. Domnívá se, že problém spočívá v tom, že dnes žijeme v postfaktické době, kdy se přilhává a jedna a jedna nejsou dvě. Řeč přišla také na vzestup buranství, které je dle něj znatelné například i v komunikaci na sociálních sítích.

V této souvislosti připomněl i politiku a pár kauz, například to, když šéf Poslanecké sněmovny vyskočil na pultík v Poslanecké sněmovně a začal hrát na kytaru.

„Dřív bychom alespoň týden, jako média, tlačily na to, aby ten člověk z politiky odešel. Ale tím, že současná společnost je plná skandálů a toho buranství, tak my se adaptujeme. Zvykáme si, že je to norma,“ poznamenal smutně.

Jako příklad pak uvádí i další kauzu, kdy jej diváci kritizovali za to, že je umanutý, když stále vyzvídal, jaký trest bude čekat Milana Hniličku za to, že se zúčastnil párty v Teplicích.

„To je neuvěřitelné, že mě diváci kritizují, že jsem umanutý, protože by to měli ocenit, že v tom tématu pokračuji,“ uvedl s jistým nepochopením.

Dodává tedy, že novináři byli dříve uznávaní jako kanárci v dole, kteří upozorňovali na zvyšující se koncentraci metanu. Dnes je tomu ale jinak, jelikož tito kanárci dle něj čelí kritice, že „kazí možná lehce normalizační atmosféru“ a „klid na práci“.

Práce a kritika

Moravec se zmínil i o tom, že ani on sám se mnohdy nevyhne různým tlakům. Uvedl například, než někomu skočí do řeči, byť dotyčný „evidentně lže“, dost o tom přemýšlí. Přiznává přitom, že dříve býval razantnější. Z médií veřejné služby dle něj vymizela publicistika, a tak pak spolu s dalšími působí jako aktivisté: „To jsou neustále tři jména. Wollner, Fridrichová, Moravec, a teď k nám přibyl Jakub Železný.“

Zmínka padla i o jeho pořadu OVM. V tomto případě se moderátor snaží, aby se nejednalo jen o formát člověk z opozice – člověk z koalice. Když se do pořadu pozvou také renomovaní odborníci, je diskuze mnohem zajímavější.

Zároveň přiznal, že jsou v OVM často znát i jeho názory, což ale považuje za součást publicistiky.

„Já mám v sobě nějaké hodnoty,“ řekl Moravec s tím, že pokud divák požaduje jen stopkaře, měřiče času, tak je to pseudoobjektivita.

Pokud jde o jeho práci, dodal, že za považuje za špatné, že si politické strany zvykly na to, že média mají přístup „tak nám někoho pošlete“, místo toho, aby si zvala konkrétní osoby. A i zde již vidí jistý tlak: „My si normálně na tabuli čárkujeme jednotlivé hosty. Což už může determinovat ten obsah pořadu.“ Tento postup mu však vadí, jelikož to pak sklouzává k tomu, že jsou do studia často zváni lidé, kteří k tématu nemají co říct, ale musí být pozváni, aby byla splněna čárka.

Útoky na ČT

Co se ještě týče veřejnoprávní televize ČT, Moravec zmínil, že jistý tlak na ni vyvíjejí i komerční televize. Těm se totiž nelíbí, že je ČT silná.

„Když si vezmete, že Česká televize má třetinový podíl na televizním trhu, že její formáty jsou úspěšné, tak to samozřejmě vadí ostatním televizním skupinám, které tak úspěšné nejsou,“ uvádí.

Z tohoto důvodu například nepovažuje za žádnou novinku ani to, že opět dochází k útokům na hospodaření ČT. Stojí si totiž za tím, že se tak útočilo i na předchozího ředitele Jiřího Janečka, na kterého kdysi byly stejné tlaky jako dnes na Dvořáka. Jediné, čemu se diví, je fakt, že kritici nejsou kreativnější a že se novináři nevěnují tomu, že se kritika opakuje.

„Teď tam prdneme nějaký věci, který se týkají financování, to taky funguje, protože lidi záviděj. U Janečka to byla tříkolka na Lipně, u Dvořáka Leica Gallery,“ připomněl.