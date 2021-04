Americký deník: Covid se vrhl do Prahy jako kolona sovětských tanků a vrátil mladou demokracii do šedi komunistické éry

Americký bulvární deník The Daily Beast včera vydal článek, ve kterém redakce seznamuje západní čtenáře s epidemiologickou situací v Česku. Nedělá to však prostřednictvím suché statistiky, ale využívá k tomu kreativnější přístup zprostředkování informací založený na formování barevných obrazů se sugestivním účinkem.

Článek totiž hned upoutává pozornost svým titulkem „Nejhorší na světě čísla v počtu úmrtí na covid posílají Čechy zpět do mizérie studené války“, který předvídá výrazně dramatický obsah. A úvodní odstavec pak tento dojem potvrzuje: „Virus se vrhl do Prahy jako kolona sovětských tanků, zničil vše, co před sebou spatřil, a vrátil tak tuto mladou demokracii do šedi komunistické éry“.

I pak se očekávání dramatu brzy naplňuje a čtenáři se dozvídají o epidemiologické situaci v Česku přes slovně vykreslený obraz pouliční atmosféry v Litoměřicích, ve městě na severu republiky.

„Modré světlo blikající po oknech ložnic se stalo charakteristickým rysem litoměřických nocí. Světlo pramení i z další sanitky stoupající po přístupové cestě, která vede z temného, opuštěného města do nemocnice usazené na kopci. Na palubě bude pravděpodobně další pacient covidu-19. Toto je země s nejvyšší úmrtností na covid na světě, která nepřetržitě zažívá další příval infekcí,“ píše se ve článku.

Dále se poznamenává, že před rokem byla dotyčná nemocnice zvolena jako jedna ze speciálních oddělení pro léčbu koronaviru v severní části země. Podle redakce je v tomto ohledu docela ironické, že provoz sanitek se ukazuje jako vůbec jediná známka života „během těchto zoufalých nocí pandemie“.

Pestrost reportáži amerického bulváru pak kromě pronikavých epitetů dodává výpověď lékařky Kateřiny Steinbachové, která bydlí přímo vedle litoměřické nemocnice.

„Rodiče mi řekli, že okolní svět vypadá jako večery během komunistické diktatury,“ říká 31letá doktorka.

V komunistické éře se totiž podle poznámky deníku podniky zavíraly brzy a lidé se raději drželi doma, než aby se potulovali v nocích zbavených blikání ohňů neonových cedulí.

„Nuda, úzkost a pocity opuštěnosti tehdy dusily města. Řetězec omezení a zákazů, včetně vycházení, a uzamčení v uplynulém roce přinesl mnoha Čechům tyto nešťastné vzpomínky,“ poznamenává se ve článku.

„Mnoho mých starších pacientů upadlo do deprese, protože jim prý okolí připomíná časy komunistické normalizace. Mají pocit, že je pohlcuje šeď,“ potvrzuje deník své závěry slovy psychoterapeutu Tomáše Rektora.

Jak se následně poznamenává, úmrtnost na koronavirus, stejně jako i denní počet nakažených, zůstává v České republice nejvyšší mezi všemi státy v Evropské unii. „Desítky nemocnic jsou na pokraji kolapsu, mnohé nemohou přijmout vážně nemocné pacienty kvůli nedostatků lůžek JIP a zdravotnického personálu,“ sděluje deník.

Podle něj pandemie covidu-19 posloužila jako velká zkouška pro mladou demokracii a mnozí věří, že po počátečním triumfu proti viru, Češi nakonec ve velkém neuspěli, protože se nespoléhali na sobě a stále očekávali, že vláda vyřeší jejich problémy.

„Od pádu komunismu se musíme teprve naučit, jak žít ve svobodě. Nevyvinuli jsme si smysl pro osobní odpovědnost. Raději to delegujeme na někoho jiného. V tomto případě na vládu,“ řekla socioložka Jiřina Šiklová, která byla blízkým spojencem zesnulého prezidenta Václava Havla.

Hlášení českého statistického úřadu

Česko s populací 10,702 milionu občanů je na prvním místě na světě v počtu mrtvých během pandemie koronaviru v přepočtu na jeden milion lidí. Oznámil to v úterý Český statistický úřad. „Za období pandemie je Česko s počtem přes 2,5 tisíce mrtvých v přepočtu na 1 milion obyvatel na prvním místě na světě,“ stojí ve zprávě.

Po uplynulých dvou týdnech se však Česko podle počtu obětí koronaviru v přepočtu na 100 tisíc obyvatel kleslo na třetí místo na světě hned po Maďarsku a Bulharsku. Český statistický úřad již dříve v úterý informoval o tom, že v únoru v republice zemřelo 13 500 lidí. To je o třetinu více, než je průměr ve stejných měsících, a to od roku 2015. Za druhý měsíc letošního roku v zemi přišlo o život více než 4 000 Čechů.