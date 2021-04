„Snahy o otevření dveří vakcíně Sputnik.“ Koalice Spolu konspiruje, co může stát za výměnou Blatného

Vládu přátel Miloše Zemana zde máme již teď (čest pár výjimkám). Nechceme tu ale místo ní mít vládu nejlepších přátel Miloše Zemana. To už by rovnou mohla zasedat v Moskvě.



Den co den jsme však svědky nebezpečné neschopnosti vlády, ze které by se měla zodpovídat co nejdřív. https://t.co/cSuDGEmcGq