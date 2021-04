Drama při jednání vlády: Hlavní hygieničce Svrčinové se udělalo nevolno, zkolabovala a musela zasahovat záchranná služba

Uvádí se, že na úterním jednání vlády postihly Svrčinovou náhlé zdravotní potíže. Hygienička se přitom schůze kabinetu účastnila pomocí videokonference z budovy Ministerstva zdravotnictví ČR. Zatím není jasné, o jaké obtíže se jednalo, ale pro Svrčinovou musela přijet záchranná služba.

„Žena byla celou dobu při vědomí a po ošetření jsme ji transportovali do nemocnice,“ uvedla dotyčná portálu Seznam Zprávy.

Tuto informaci potvrdily tři zdroje blízké kabinetu, a také mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Ta se kladně vyjádřila k tomu, že záchranáři zasahovali na Palackého náměstí, kde resort sídlí.

Poštová následně potvrdila, že záchranáři vyjeli pro ženu ve věku kolem 58 let, kterou odvezli do Všeobecné fakultní nemocnice. Ministerstvo i Úřad vlády ČR se ale k věci nechtěly vyjádřit.

Zmiňme, že Svrčinová se tohoto postu ujala v půlce března a byla pověřena funkcí hlavní hygieničky za odvolanou Jarmilu Rážovou. Od loňského ledna působila jako ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice. Současně chce ve své funkci zlepšit komunikaci úřadu s krajskými hygienickými stanicemi a zasloužit se o lepší trasování.

Právě hlavní hygienička hraje spolu s ministrem zdravotnictví klíčovou roli v řízení boje s koronavirovou epidemií. Její důležitost vzroste ještě více poté, co přestane platit nouzový stav. Zatím to totiž vypadá, že od pondělí 12. dubna by se u nás měla veškerá opatření řídit dle pandemického zákona. A právě v jeho rámci může opatření vydávat buď ministr zdravotnictví, nebo právě hygiena. Zároveň koordinuje práci ředitelů krajských hygien.

Úterní jednání vlády

Na včerejším jednání vlády se rozhodovalo o prvním rozvolnění protikoronavirových opatření. To by mělo nastat již v příštím týdnu, tedy od 12. dubna, kdy by měl skončit také nouzový stav. Spolu s ním by mohl přestat platit také zákaz cestování mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení.

Rozhodovalo se také o návratu dětí do škol. Podle posledních informací se k prezenční výuce zatím vrátí jenom žáci prvního stupně základních škol, jednotlivé třídy se budou po týdnu ve škole střídat, půjde tedy o tzv. rotační výuku. Zároveň se do mateřských škol vrátí poslední ročníky, tedy předškoláci. A obnovena bude i výuka na speciálních školách. Dnes by měli ministři zdravotnictví a školství upřesnit, zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo se v některých kvůli epidemii návrat opozdí. Děti ve školkách nebudou muset povinně nosit roušky, ale stejně jako pro děti ve školách i pro ně platí podmínka testování dvakrát týdně.

„Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol. A také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12.4. 2021,“ napsal Havlíček na Twitteru.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka dojde od příštího týdne také k určitému uvolnění ekonomických aktivit. Otevřou se totiž některé provozovny, obchody a služby.

Stejně tak by v pondělí měly otevřít i zoologické a botanické zahrady, které kvůli koronavirové pandemii procházely těžkými časy. Od 12. dubna tak budou moc obnovit po delší odmlce provoz ve venkovních prostorech, přičemž je povoleno, aby naplnily 20 % své kapacity. Zahrady byly kvůli opatřením uzavřeny od 18. prosince, přičemž již dříve na jaře nemohly fungovat od 13. března do 27. dubna a během podzimní vlny pak od 9. října do 2. prosince.

V politických kruzích se také spekuluje o tom, že premiér Andrej Babiš dnes plánuje odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného i ministra školství Roberta Plagu. Ani jeden ze zmíněných ministrů o svém konci nemá žádné informace. Toto téma se navíc ani přímo na jednání kabinetu neprobíralo.