Česko hlásí nejnižší denní nárůst ve všední den od 14. prosince. Přibylo 5 522 nových případů koronaviru

Laboratoře u nás včera odhalily celkem 5 522 nových případů nákazy. To je o 3107 méně než před týdnem, a zároveň se jedná o nejnižší denní přírůstek od 14. prosince loňského roku. Index PES se aktuálně drží na hodnotě 54 bodů, což odpovídá třetímu stupni. Reprodukční číslo R je na hodnotě 0,66.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera přibylo 5 522 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 560 777 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 246 725 aktivních případů, pokud jde o lidi ve věku 65+. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 6 744 osob. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, těch je 1 365.

Za včerejšek bylo vykonáno 23 454 PCR testů (celkem již 6 349 943 testů) a 217 892 antigenních testů (celkem již 7 200 535 testů).

Naočkováno bylo již celkem 1 864 099, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 41 564. Zmiňme, že od dnešního dne se mohou k očkování proti koronaviru začít registrovat také zaměstnanci pracující v sociálních službách. Těch je asi 64 000. Po zdravotnících, učitelích a vybraných zaměstnancích kritické infrastruktury jsou tak další profesní skupinou, která dostane v očkování přednost před vrstevníky.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 342 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 1 430 816. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 27 169 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 53 obětí. Tyto údaje se ale mohou ještě zpětně změnit.

Co se týče protiepidemického indexu rizika, ten je stále na 54 bodech, což odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti. I tak u nás ale stále platí opatření proti koronaviru. Reprodukční číslo R se pohybuje na hodnotě 0,66. Připomeňme, že toto číslo udává počet lidí, které může infikovat jeden nakažený, a pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Změny v opatřeních a novinky ve vládě

Na včerejším jednání vlády se rozhodovalo o prvním rozvolnění protikoronavirových opatření. To by mělo nastat již v příštím týdnu, tedy od 12. dubna, kdy by měl skončit nouzový stav. Spolu s ním by mohl přestat platit také zákaz cestování mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení.

Rozhodovalo se také o návratu dětí do škol. Podle posledních informací se k prezenční výuce zatím vrátí jenom žáci prvního stupně základních škol, jednotlivé třídy se budou po týdnu ve škole střídat, půjde tedy o tzv. rotační výuku. Zároveň se do mateřských škol vrátí poslední ročníky, tedy předškoláci. A obnovena bude i výuka na speciálních školách. Dnes by měli ministři zdravotnictví a školství upřesnit, zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo se v některých kvůli epidemii návrat opozdí. Děti ve školkách nebudou muset povinně nosit roušky, ale stejně jako pro děti ve školách i pro ně platí podmínka testování dvakrát týdně.

„Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol. A také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12.4. 2021,“ napsal Havlíček na Twitteru.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka dojde od příštího týdne také k určitému uvolnění ekonomických aktivit. Otevřou se totiž některé provozovny, obchody a služby.

Stejně tak by v pondělí měly otevřít i zoologické a botanické zahrady, které kvůli koronavirové pandemii procházely těžkými časy. Od 12. dubna tak budou moc obnovit po delší odmlce provoz ve venkovních prostorech, přičemž je povoleno, aby naplnily 20 % své kapacity. Zahrady byly kvůli opatřením uzavřeny od 18. prosince, přičemž již dříve na jaře nemohly fungovat od 13. března do 27. dubna a během podzimní vlny pak od 9. října do 2. prosince.

V politických kruzích se také spekuluje o tom, že premiér Andrej Babiš dnes plánuje odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného i ministra školství Roberta Plagu. Ani jeden ze zmíněných ministrů o svém konci nemá žádné informace. Toto téma se navíc ani přímo na jednání kabinetu neprobíralo.