Zvěsti se staly skutečností: Blatný končí jako ministr zdravotnictví a nahradí ho Arenberger. Není ale sám, kdo končí

To, co se v politických vodách šuškalo již delší dobu, se nakonec vyplnilo. Podle nejnovějších informací totiž ve své fuknci končí ministr zdravotnictví Jan Blatný. Těsně před jeho mimořádnou tiskovou konferencí to uvedl premiér Andrej Babiš. Jeho odchod údajně požadoval prezident Miloš Zeman. Blatný však není jediný, kdo končí.

O tom, že Blatný již dále nebude šéfem resortu zdravotnictví, promluvil Andrej Babiš. Tuto informaci navíc následně potvrdil Blatný na tiskové konferenci, kterou svolal.

„Chtěl bych vám sdělit, že mě pan prezident na žádost pana premiéra odvolal. Jako důvod beru politické rozhodnutí, na které má pan premiér právo,” řekl dnes Blatný.

„Stál jsem za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak můžu zaručit, že lidem pomohou. Stejně tak je to i s léky,” poznamenal.

Co se týče práce Blatného, na tiskové konferenci ještě zaznělo, že dotyčný má čisté svědomí: „Rozhodoval jsem se na základě dat a analýz. Dá se to interpretovat tak, že se i pan premiér domnívá, že jsme z nejhoršího venku.”

Blatný také uvedl, že se jako ministr snažil o konstruktivní debatu s celým politickým spektrem.

Zmiňme, že co se týče Blatného, Babiš jej již dlouhodobě kritizuje. Premiér mu v minulosti vyčítal špatný marketing i nevydařenou kampaň k očkování. Babišovi vadily také odchody desítek lidí z resortu zdravotnictví nebo to, že se Blatný dostatečně neradí s odborníky.

Začátkem března Babiš ministrovi poslal již nejméně čtvrtý vytýkací dopis za zhruba dva týdny. V tom posledním Blatnému vytkl přísné podmínky pro podávání experimentálního léku na nemoc covid-19 bamlanivimab.

Hovoří se také o tom, že konec Blatného uvítá i prezident Miloš Zeman, prý mimo jiné kvůli jeho postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Navíc Zeman požadoval odvolání Blatného již v polovině března. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Nový ministr

Babiš dále potvrdil, že by dotyčného měl nahradit stávající šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petr Arenberger.

K věci se vyslovil také hradní mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého má prezident Miloš Zeman nového ministra jmenovat už dnes v 11.30 hod. Uvádí se, že Arenberger by měl v 10.30 hod dorazit na Pražský hrad za prezidentem Milošem Zemanem. Do úřadu by tak měl být uveden již dnes odpoledne. Tiskovou konferenci plánuje na ministerstvu zdravotnictví ve 13.30 hod.

„V 11.30 proběhne na Pražském hradě jmenovací akt. Více nyní nebudeme sdělovat,“ řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem,“ řekl dotyčný dříve.

O tom, že by Blatného v případě jeho odchodu měl nahradit právě Arenberger, se spekulovalo již delší dobu.

Pokud jde o nového ministra, ten dříve prohlásil, že by zájemcům umožnil, aby se Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Podle jeho slov by byl dostačující souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Je na řadě Plaga?

Nesmíme opomenout, že Blatný není jediný, koho by prý mohl čekat konec ve funkci. Již delší dobu se šušká i o odvoláni ministra školství Roberta Plagy. I s Plagou má totiž Babiš již delší dobu problémy. Premiér chtěl ministra školství z vlády vyhodit před dvěma lety. Plaga svůj post tehdy obhájil. V poslední době měl ministr Plaga s Babišem spory především skrz konání maturit a kvůli plánu na návrat dětí do škol. Babiš se proti ministrovu návrhu razantně ohradil a prohlásil, že nesouhlasí se rotační výukou dětí na prvních stupních.

Oba ministři přitom ještě včera večer tvrdili, že o svém odchodu z vlády nic nevědí.

„O ničem takovém s námi pan premiér nehovořil,” odpověděli shodně na dotazy novinářů.

To se ale změnilo dnes, když Blatný ráno mimořádně svolal tiskovou konferenci. Plaga zatím nic neohlásil.

„Pan premiér s panem ministrem o žádné výměně nehovořil, tedy takové informace nemáme,“ řekla včera CNN Prima NEWS mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

I dnes potvrdila, že se žádné personální změny na ministerstvu školství nechystají.

Kdo další končí?

Následně se objevily informace o tom, že kromě Blatného končí i Kateřina Baťhová. Ta odchází z funkce hlavní národní koordinátorky pro očkování proti covidu-19.