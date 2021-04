„Není to o Sputniku.” Babiš vyvrátil spekulace o klíčovém důvodu odvolání Blatného. K věci se vyjádřil i Arenberger

Odmítavé stanovisko Jana Blatného k otázce schválení ruské vakcíny Sputnik V nebylo tím, co způsobilo odchod českého ministra zdravotnictví, ujistil předseda vlády Andrej Babiš. Nehledě na prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana o tom, že Blatný nese spoluodpovědnost za úmrtí občanů na koronavirus a to i kvůli blokování schválení vakcín, kterým zatím EMA nedala zelenou, to nemá s odvoláním Jana Blatného nic společného.

„Chci zdůraznit, že to není o Sputniku. Jsou tu nějaké teorie a prezident o něm zase mluvil, není to o Sputniku,” podotkl Babiš.

Český premiér poznamenal, že se Česko bude řídit standardním postupem zavedeným v Evropské unii, a sice čekat na rozhodnutí EMA, která své stanovisko vůči ruské očkovací látce Sputnik V dosud nevyjádřila.

Hlavním bodem neshody mezi ním a exministrem Blatným jsou podle Babiše odlišné představy o tom, jak by mělo ministerstvo zdravotnictví fungovat. Český premiér měl výhrady i vůči personální politice prováděné v resortu. Babiš také popřel předpoklady o tom, že by byl nespokojen se samotnou prací Jana Blatného.

„Důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. Byl skutečně velice pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali. Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru, jak by resort zdravotnictví měl fungovat. My jsme o tom hned na počátku spolupráce diskutovali. Zdůrazňoval jsem, že důležitý je také marketing, komunikace, PR,“ odůvodnil svůj krok Andrej Babiš. „Dospěl jsem k názoru, že v této chvíli je potřeba ministerstvo hlavně personálně posílit,“ dodal premiér.

Sputnik V se může dostat na klinické zkoušky

Se stanoviskem premiéra ohledně postupu při schválení vakcín se shoduje i nově jmenovaný ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Český ministr, který před tím zastával pozici ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dal jasně najevo, že preferuje nákup těch vakcín, které již byly schválené evropskými regulačními úřady. Nevyloučil přitom, že by vakcína Sputnik V mohla být využitá při klinickém zkoušení.

„Pokud bude nějaká příležitost v nějakém horizontu typu klinického zkoušení léků, zase standardní postup, který je respektován evropskými úřady, tak se o to určitě budeme zajímat. Ale to je ještě předčasné,” vysvětlil svou pozici Arenberger.

Český ministr přitom dodal, že v případě klinického zkoušení neregistrovaných vakcín bude také potřeba získat souhlas ze strany SÚKL.

„Samozřejmě tento typ hodnocení také schvaluje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), pak se sem ten lék výrobcem dostane k testování. Není to tak, že by se to nakoupilo a testovalo. Je to standardní kontrolovatelný proces, sám pacient je informován, že to není plané podávání léku, ale něco, kde se sbírají data,” uvádí ministr.