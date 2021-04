Ovčáček: Novináři se u prezidenta chovají jako hyeny

„Pan prezident pozval hyeny na jmenování ministra. Trefa do černého. Novináři intenzivně řeší, proč nemohou natáčet příchod pana prezidenta do sálu,” uvedl na svých sociálních sítích.

Portál Seznam zprávy včera přinesl informace, že novináři nesměli být přítomni příchodu presidenta Miloš Zemana do sálu. Stejně tak nesměli být přítomni při jeho odchodu. K této situaci došlo při příležitosti jmenování nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

„Před samotným jmenováním ale nastal okamžik, kdy všichni novináři chvíli před začátkem museli opustit sál, včetně kameramanů. Ti museli buď kameru vypnout a zakrýt krytem, nebo ji namířit ke stropu. Tak zněl pokyn ochranky. A všichni se poté museli přesunout do vedlejší místnosti,“ napsal portál Seznam zprávy.

Jiří Ovčáček na zprávy novinářů opáčil, že média pouze touží po tom, aby mohla vidět, jak se prezidentovi špatně chodí.

Chápejte, oni touží vidět, jak se panu prezidentovi špatně chodí. Dělá jim to úchylnou radost. Ano, jsou to hyeny,“ prohlásil o novinářích Jiří Ovčáček.

Nový ministr

Nově jmenovaný ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který před tím zastával pozici ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dal včera najevo, že v případě vakcinace preferuje nákup těch vakcín, které již byly schválené evropskými regulačními úřady. Nevyloučil přitom, že by vakcína Sputnik V mohla být využitá při klinickém zkoušení.

„Pokud bude nějaká příležitost v nějakém horizontu typu klinického zkoušení léků, zase standardní postup, který je respektován evropskými úřady, tak se o to určitě budeme zajímat. Ale to je ještě předčasné,” vysvětlil svou pozici Arenberger.

„Samozřejmě tento typ hodnocení také schvaluje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), pak se sem ten lék výrobcem dostane k testování. Není to tak, že by se to nakoupilo a testovalo. Je to standardní kontrolovatelný proces, sám pacient je informován, že to není plané podávání léku, ale něco, kde se sbírají data,” uvedl dále ministr.