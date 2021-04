Komentátor Holec: Obdivuji Mikuláše Mináře, stopil 6 milionů a nic po něm nezbylo

„Mikuláš Minář nám udělal velkou radost. Sebral šest mega a nic po něm nezbylo. To je asi největší vtip a masakr posledního týdne,“ uvedl a dodal: „Takhle končí velké dobro z Letné.“

„Vybrat od lidí 6 mega a během čtyř měsíců tady po vás nezůstane ani politická strana, ani šest mega, a vy podstatě zmizíte ze scény, tak to je skutečně paráda,“ prohlásil komentátor na adresu bývalého čelního představitele Milionu chvilek pro demokracii.

Holec následně dodal, že čeští občané by měli mít možnost seznámit se s výdaji Mikuláše Mináře, aby bylo jasné, kam získané peníze směřovaly.

„Já mám pocit, že nás čeká i výdajový deník Mikuláše Mináře, protože to musí bejt jízda – jak za 4 měsíce ničeho, ničeho v podstatě, protože on žádnou činnost de-facto nevyvíjel, utratit 6 mega. Mě by to zajímalo. Hrozně se těším na to jeho vysvětlení,“ řekl na kanálu Xaver Live.

Podle slov Holce se Mikuláš Minář na Letné „opil sám sebou“ a začal si myslet, „že je možná větší než Ježíš“.

„Největší legrace na tom je, že jeho pravou rukou a druhým mužem toho slavného hnutí, které vlastně nikdy nevzniklo, měl být bývalý šéf Transparency International David Ondráčka. Já myslím, že nakonec to bylo až moc transparentní i na něj. Ten teď jde po Minářovi a doprošuje se ho, aby zveřejnil, kam ty prachy odešli,“ řekl Petr Holec.

Podle jeho slov se Mikuláš Minář v době, kdy byl na čele Milionu chvilek pro demokracii, „naučil“, co dělat se získanými velkými penězi.

„Mikuláš Minář se za těch 2,5 roku s chvilkařema naučil, jak v tom chodit, když vyberete velký prachy. Takže to hnutí si chytře založil na sebe, a tuším přes milion, milion a půl šel mimo transparentní účet. Obdivuju hocha – naučil se to strašně rychle. V tom rozpočtu 6milionovým možná pětinu vyvést mimo transparentní účet, chce, jak se říká, koule,“ dodal Petr Holec.

Peníze Mikuláše Mináře

Aktivista v minulosti uvedl, že šest milionů za 6 měsíců intenzivní přípravy kampaně nejsou v kontextu politické kampaně nijak přehnané náklady.

„Naopak – stačí se podívat na účty jiných stran, kde protekly za stejnou dobu násobné částky (což je v pořádku, politické strany se bez peněz a bez lidí neobejdou). Rozjezd nového hnutí s celorepublikovým zásahem fakt není levná záležitost,“ prohlásil Minář.

Peníze od dárců nebyly podle něj nikam vyhozené: „Vynaložili jsme je maximálně účelně a přetavili je v masivní oslovování lidí v ulicích, na sociálních sítích, prostřednictvím newsletterů a dobrovolníků .“

„Spoustu prostředků jsme investovali do propagačních materiálů – plakátů, letáků, placek, propisek či sběračských stánků. Několik set tisíc korun jsme vložili do propagace na Facebooku. Od nuly jsme vyvinuli skvělý web s mnoha pokročilými automatizovanými funkcemi. Podle metrik jsme jen mimo samotný Facebook oslovili na internetu více než 300 tisíc lidí a další desítky tisíc lidí v ulicích. Podařilo se nám sebrat téměř 40 tisíc podpisů, což je velké číslo – i když jsme nedosáhli našeho cíle,“ poznamenal Minář.