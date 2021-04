Školy na Děčínsku se v pondělí ještě neotevřou. Může za to brazilská mutace koronaviru

„Doporučili jsme tamější hygienické stanici, aby vyhlásili posunutí rozvolňovacích opatření o jeden týden, co se týče školské docházky a otevření obchodů. Epidemiologická situace je tam v tomto okamžiku složitější,“ varoval Arenberger.

Politik se vyslovil i k výskytu výše zmíněné nové mutace koronaviru.

„Zatím předběžně vím, že se to zřejmě dovezlo ze zahraničí. Budeme to samozřejmě dál trasovat a zjišťovat,“ okomentoval současný stav věcí ministr.

Ředitelka krajské hygienické stanice uvedla, že žáci do škol nastoupí o týden později. Co se týče ostatních částí republiky, tam se v pondělí vrátí do škol děti z prvního stupně a předškoláci.

Odklad otevření se dotkne školek, lidových škol umění a dalších zařízení pro mimoškolní aktivity.

„Děti zdravotníků a dalších pracovníků vybraných profesí budou docházet do družin či školních klubů,“ dodala.

Média připomínají, že situace na Děčínsku je v Ústeckém kraji z epidemického hlediska dlouhodobě nejhorší. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá více než 350 nakažených, za poslední týden v okrese přibylo 458 nemocných.

Žáci podstoupí test

Vládní plán počítá s tím, že v otevřených školách bude zavedena rotační výuka, třídy se budou střídat po týdnech. Jedna má být týden ve škole, druhá ve stejnou chvíli doma, a další týden naopak.

„Rotační výuka není ideální, ale je to nástroj, jak dostat děti zpět do škol,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Poznamenává se, že žáci budou muset ve škole dvakrát týdně podstoupit antigenní test na covid.

Rezort školství považuje za nepřípustné, aby si děti dělaly test samy doma. U testování dětí ve škole bude moci být jejich zákonný zástupce.