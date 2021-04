„Média by Lipovskou s gustem popravila.“ Jana Bobošíková poukázala na možný střet zájmů ředitele České televize

„Někdy vám o vážnosti situace řekne mnohem více, když média mlčí. O jednom takovém případě, který zasahuje veřejnoprávní Českou televizi a největší českou investiční skupinu PPF, která dnes sama dvě televize vlastní, vás nyní budeme informovat,“ uvedla v úvodu svého nového příspěvku Bobošíková.

„Řeč je o majetkovém propojení ředitele České televize Petra Dvořáka a spolumajitele PPF Ladislava Bartoníčka. Majetkové propojení je situace, která zavdává důvod k vážnému podezření, že dochází ke střetu zájmů,“ myslí si vlivná moderátorka.

„Oba pánové společně několik desítek let vlastní firmu Gopas. Nitky tohoto vlastnictví vedou do daňových rájů a končí na britských Panenských ostrovech. Na své majetkové propojení s Ladislavem Bartoníčkem upozornil, patrně zcela účelově, sám generální ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro spřátelený magazín Respekt,“ vysvětlila dále.

Bobošíková označila za „krajně znepokojivé“, že generální ředitel veřejnoprávní instituce umísťuje majetek do daňových rájů.

„Stopa, která začíná společným podnikem pánů Bartoníčka a Dvořáka, končí na britských Panenských ostrovech. A to na adrese, která se četně vyskytuje v Panama Papers, a na které sídlí řada společností úzce spjatých s finančními aktivitami PPF,“ uvedla v pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková.

Moderátorka dále upozornila, že o dané situaci již byl natočen jeden z předchozích dílu Aby bylo jasno. Ten na sociálních sítích viděly desítky tisíc lidí.

„A jaká je reakce všech, kteří bojují za nezávislost a čistotu České televize a Hanu Lipovskou obviňují z toho, že jí chce zničit? Hrobové ticho! Mlčí členové Rady České televize, mlčí stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, včetně senátorů Hilšera, Němcové a Smoljaka. Mlčí koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která se ještě minulý týden obávala destabilizace České televize. A mlčí média. Proč? Myslím, že mají strach,“ zmínila.

Bobošíková vyzvala k tomu, aby si diváci představili situaci obráceně – kdyby radní ČT Hana Lipovská měla firmu například s majitelem TV Prima v daňovém ráji. „Umíte si představit, co by se dělo? Senátor Marek Hilšer by oděn jen v trenkách mával před Českou televizí unijní vlajkou. Senátorka Němcová by byla zděšená. Politici TOP 09, ODS a KDU-ČSL by se chystali do spacáků. Redaktoři ČT by Lipovskou pronásledovali nejen na ulici, ale snad i na toaletě. Radní Šarapatka by zuřivě psal do Bruselu a strážci veřejnoprávní čistoty Svěrák, Halík a Sommerová by asi napsali další petici, a na místě by nezávislost ČT hájili vlastním tělem,“ prohlásila v pořadu.

„No a média. Ta by Lipovskou polila dehtem, obalila v peří a samozřejmě s gustem mediálně popravila,“ uvedla na konci Aby bylo jasno Jana Bobošíková.