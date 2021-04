Filip: Dostavba Dukovan Česko zbaví energetické závislosti

„My se bojíme zpožďování. Já jsem zásadně proti tomu, aby se omezoval počet těch, kteří se mohou přihlásit do toho tendru, protože to zvyšuje cenu té dodávky, není žádný tlak na snížení ceny. Proto jsem odmítl i to, že vláda vyřadila čínského dodavatele,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Já nerozumím tomu vylučování,“ dodal.

Ohledně toho, že některé bezpečnostní složky státu tlačily na to, aby z tendru na dostavbu Dukovan byly vyloučeny ruské a čínské společnosti, uvedl, že on riziko v tomto směru žádné nevidí.

„Já vnímám to, jak dobře funguje jaderná elektrárna Temelín, která je projektem rusko-americkým, respektive rusko-česko-americkým. Podobný projekt funguje ve Velké Británii. Ta elektrárna bude fungovat ještě dlouhou dobu. To znamená, že nevidím, že by dodávka z Ruské federace měla nějak ohrožovat bezpečnost České republiky,“ prohlásil Vojtěch Filip.

„Já se naopak bojím, že pokud včas nepostavíme jaderný blok s kterýmkoli dodavatelem, že se staneme zcela závislými na ruském plynu, který bude dodáván z Německa – Nord Stream 1 a Nord Stream 2,“ myslí si předseda KSČM.

Schvalování Sputniku V

V rozhovoru se Vojtěch Filip věnoval také peripetiím okolo schvalování ruské vakcíny Sputnik V ze strany jednotlivých států, ale i celé Evropské unie. V této souvislosti uvedl, že Evropská léková agentura nemá podle současných platných zákonů monopol na schvalování léků na území států Evropské unie.

„Já budu mluvit podle odbornosti. Moje odbornost je právo. Já nevidím v Lisabonské smlouvě žádnou část, která by opravňovala Evropskou lékovou agenturu, aby nahrazovala národní lékové agentury, jako je náš Státní úřad pro kontrolu léčiv. Nic takového v Lisabonské smlouvě není,“ uvedl pro Český rozhlas.

„Jestli na sebe Evropská léková agentura atrahovala, tedy vztáhla na sebe větší pravomoc , než jí Lisabonská smlouva dává, tak je to pro mě porušení základních evropských pravidel. To je nepřípustné omezení státní suverenity,“ konstatoval rezolutně předseda komunistů.

Vojtěch Filip vyzval k tomu, aby byl nalezen mechanismus, pomocí něhož budou české národní orgány zajišťovat dostatečné množství vakcín bez pomoci evropských úřadů.

Ruskou vakcínu Sputnik V Česko „potřebuje, protože ostatních máme nedostatek“, zmínil předseda KSČM.

Sputnik V na Slovensku

Včera bylo informováno, že Maďarsko pomůže Slovensku s testováním ruské vakcíny Sputnik V, jelikož Bratislava nemá k dispozici certifikované laboratoře, které by podobné testy mohly provádět.