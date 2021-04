Politická korektnost zničí zábavu. Účastníci show Tvoje tvář má známý hlas musejí při ztvárňování černochů zůstat bílí

Tvoje tvář má známy hlas již osm sezon baví diváky pořadu díky proměnám, kterým čelí čeští zpěváci, aby napodobili své kolegy. Vizuální stránku proměny mají na starosti profesionálové z řadů maskérů, tanečníků a odborníků na herectví.

Doposud se v pořadu snažili napodobit pěvecké legendy do nejmenších detailů, například když Markéta Konvičková ve třetí řadě napodobovala zpěvačku Arethu Franklinovou, její tvář byla tmavě zabarvena. Roman Vojtek však už musel Franklinovou ztvárnit bez zabarvení obličeje.

Ačkoliv se politická korektnost stala celosvětovým trendem, vyvolaným v důsledku smrti George Floyda, který zemřel po policejním zásahu, mnozí diváci si myslí, že politická korektnost nepatří do zábavních pořadů.

PR koordinátor show Vojta Boháčka situaci komentoval následovně:

„TV Nova své pořady vždy produkuje v souladu s požadavky majitele licence. Doba se mění a s ní i náhled na to, co naše civilizace považuje za přijatelné. TV Nova si je těchto posunů vědoma a reflektuje je. Naším cílem vždy bylo a je respektovat a oslavovat umělce celého světa bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci či jakékoliv jiné charakteristiky,“ řekl pro Expres Boháček, čímž potvrdil, že diváci se budou muset smířit s tím, že účastníci s bílou pletí už nebudou moci dokonale ztvárnit osobnosti s pletí tmavou.

Zajímavé je, že cílem pořadu je vzdání holdu všem bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost atd. Proč se tedy černým zpěvákům vzdává hold tím, že jsou zobrazování s bílou pletí?

Tuto otázku si kladou mnozí, například také porotkyně pořadu Eva Burešová.

„V show Tvoje tvář má známý hlas napodobujeme různé zpěváky, čímž jim vzdáváme čest a úctu. Vždy se každý z nás těšil na to, až si zvolíme nějakého umělce, třeba Arethu Franklin. Já byla šťastná za Beyoncé. Je logické, že když se budu měnit, tak i barvu kůže. Teď se to tak změnilo, že to máme zakázané. Když vystupuje Aretha Franklin nebo jakákoliv černoška, barvu kůže neměníme. To mi přijde jako zesměšňování,“ uvedla Burešová v pořadu U kulatého stolu.

V takovém boji proti rasismu nevidí vůbec žádný smysl.

„Když je někdo rasista, nezměníš to. Můžeš mu to říkat milionkrát, a nezmění se. Naopak si myslím, že se to těmi postoji a boji ještě zhorší, je lepší v lidech vzbudit lásku,“ dodala Burešová.