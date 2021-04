Média: Podpora Sputniku V v Česku dosahuje 46 %

STEM/MARK prováděl průzkum pro Mladou frondu Dnes, která o výsledcích následně informovala. Očkovat touto vakcínou by se přitom nechávali hlavně lidé starší 60 let. Mezi lidmi ve věku od 18 do 29 by naopak bylo nejméně lidí, jež by o ruskou vakcínu měli zájem i v případě, že by dostala výjimku od českých úřadů.

„Mezi nejčastější důvody, které odmítači ruské vakcíny Sputnik zmiňují, patří nedůvěra v účinnost a kvalitu této vakcíny, což zmiňuje čtyřicet procent lidí, dále pak požadavek na schválení vakcíny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, kterou uvedla čtvrtina lidí, a rovněž nedůvěra v Rusko, což zmínilo dvaadvacet procent respondentů,“ cituje portál analytiky agentury Bohumila Hurdu.

„Zajímavé je, že nedůvěra v rychlý vývoj vakcíny, která byla u jiných vakcín poměrně velkým tématem, je v případě Sputniku problém jen pro necelá tři procenta odmítačů této vakcíny,“ dodal.

Výsledků tohoto průzkumu si všiml i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který na ně upozornil na svých sociálních sítích.

Téměř 47 % lidí, kteří dosud nejsou proti koronaviru očkovaní a očkování chtějí, by se nechalo očkovat ruskou vakcínu Sputnik V, pokud jí české úřady udělí výjimku.



Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES.

​Sputnik V na Slovensku

Včera bylo informováno, že Slovensku bude s testováním vakcíny Sputnik V pomáhat Maďarsko, neboť země sama nemá k dispozici požadované certifikované laboratoře.

Vicepremiér Igor Matovič předtím uvedl, že ruská strana kvůli chování Slovenska fakticky vypověděla smlouvu o dodávkách Sputniku V.

Ruská strana dále uvedla, že na Slovensku byla fakticky rozpoutána dezinformační kampaň proti vakcíně Sputnik V, kterou pro použití schválilo již 59 zemí.

Sputnik V v Rakousku

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v sobotu prohlásil, že jednání s Ruskem o získání Sputniku V skončila a nákup ruské vakcíny pro Rakousko lze označit za možný. Poznamenal také, že nákup milionu dávek ruského preparátu by v Rakousku urychlil očkování.

Kurz dříve uvedl, že rozhodně podporuje nákup vakcíny Sputnik V z Ruska a také připustil možnost registrace této vakcíny na národní úrovni, pokud dojde ke zpoždění schvalovacího postupu ze strany evropského regulačního orgánu.

Podle Kurze se všechny procedury v EMA táhnou velmi dlouho, právě i kvůli tomu Evropa v otázce očkování zaostává, například za Velkou Británií a Spojenými státy americkými.

„Samozřejmě existuje možnost to udělat na národní úrovni, pokud to na evropské úrovni potrvá příliš dlouho. V Evropě je několik zemí, které používají několik vakcín, například Maďarsko nebo Srbsko, které také používají Sputnik V, což je velkou výhodou těchto zemí, protože mohou rychleji očkovat populaci. Zachraňuje to životy a udržuje pracovní místa,“ řekl Kurz před pár dny během přímého přenosu na Instagramu.