„Západ je tak slabý, že ho rozloží i dodávky vakcíny.“ Ovčáček naložil liberálním novinářům kvůli Sputniku V

„Opozice a její novináři fakticky tvrdí, že Západ už je tak slabý, že ho rozloží i dodávky vakcíny Sputnik V,“ uvedl mluvčí Miloše Zemana na svých sociálních sítích.

Podle jeho názoru chování opozice a s ní spolčených novinářů vůči ruské vakcíně Sputnik V oslabuje pozici Západu.

„V rámci hybridní války tak opozice a její novináři reálně podkopávají pozici Západu,“ dodal Ovčáček.

​Chování opozice

Jiří Ovčáček poukazuje na chování opozičních politiků a liberálních novinářů, kteří reagují hystericky na možnost používání ruské vakcíny Sputnik V na území České republiky. Předsedkyně TOP 09 například v polovině března přirovnala ruskou vakcínu k invazní armádě.

Sputnik V v Rakousku

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v sobotu prohlásil, že jednání s Ruskem o získání Sputniku V skončila úspěchem a nákup ruské vakcíny pro Rakousko lze označit za možný. Kancléř také poznamenal, že nákup milionu dávek ruského preparátu by v Rakousku urychlil očkování.

Kurz dříve uvedl, že rozhodně podporuje nákup vakcíny Sputnik V z Ruska a také připustil možnost registrace této vakcíny na národní úrovni, pokud dojde ke zpoždění schvalovacího postupu ze strany evropského regulačního orgánu.

Podle Kurze se všechny procedury v EMA táhnou velmi dlouho, právě i kvůli tomu Evropa v otázce očkování zaostává, například za Velkou Británií a Spojenými státy americkými.

„Samozřejmě existuje možnost to udělat na národní úrovni, pokud to na evropské úrovni potrvá příliš dlouho. V Evropě je několik zemí, které používají několik vakcín, například Maďarsko nebo Srbsko, které také používají Sputnik V, což je velkou výhodou těchto zemí, protože mohou rychleji očkovat populaci. Zachraňuje to životy a udržuje pracovní místa,“ řekl Kurz před pár dny během přímého přenosu na Instagramu.

Ideologická žvásty opozice

Jiří Ovčáček si všiml informací rakouských médií o tom, že kancléř země úspěšně dokončil jednání s ruskou stranou o pořízení vakcíny Sputnik V. Reagoval na to slovy o tom, že Češi, na rozdíl od Rakušáků, v důsledku nedostatku očkovacích preparátů budou očkování ideologickými kecy opozičních politiků a s nimi spřízněných liberálních novinářů.

„Rakousko koná. Češi budou očkováni ideo-žvásty opozice,“ uvedl mluvčí Hradu na sociálních sítích.

