„České zpravodajské služby blouzní.“ Zeman mluvil o dostavbě Dukovan, Sputniku V a přesednutí na vozík

Miloš Zeman poskytl rozhovor Blesku, kde se věnoval řadě témat české a světové politiky. První se týkalo bývaného ministra zdravotnictví Jana Blatného. V jeho případě měl údajně výhrady kvůli tomu, že Blatný nechtěl povolit Sputnik V a čínské vakcíny a čekal na povolení Evropské lékové agentury, což radikálně zpomaluje očkovací proces v zemi.

Blatný by byl nicméně odvolán i bez jeho výtek, dodal Zeman, neboť předseda vlády Andrej Babiš mu odesílal několik vytýkacích dopisů týkajících se jeho práce.

„Blatný čekal na rozhodnutí EMA, zatímco jiné země – Německou, Rakousko a Maďarsko – použily národních zdrojů. Mě by to samozřejmě nevadilo, ale EMA je jednak velmi pomalá, ale také v její historii ona schválila asi 300 léků, které potom musely být staženy, kvůli jejich (negativním – red.) účinkům,“ uvedl s tím, že v českém případě by stačilo, kdyby vakcíny schvaloval Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Dodal také, že Sputnikem V se očkuje v bezmála 60 zemích světa. Ve věci Sputniku V přitom „jde o rychlost“. „Kdyby tady bylo dostatek vakcín, proč já bych bojoval za Sputnik V či Sinopharm,“ uvedl prezident.

Zeman také poukázal na skutečnost, že plánovaná klinická studie, pokud by měla dobré výsledky, by mohla vést ke schválení plnohodnotného používání ruských a čínských preparátů.

Ohledně Ireny Storové, ředitelky SÚKLu, bude tlačit na to, aby skončila ve své pozici.

Ve věci nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, prezident Zeman sdělil, že s ním jednal, kdy tlačil na to, aby se mu zaručil, že na ministerském postu se postará o to, aby byl dostatek očkovacích látek v zemi.

„Prezident je ten, kdo jednak odvolává ministry, jednak jmenuje ministry. Jak říkával Václav Havel – prezident není automat na podpisy a nemusí tedy podepsat vše, co mu někteří předloží,“ řekl na otázku, zdali se má prezident natolik účastnit politického života, jak to dělá on v poslední době ohledně ruských a čínských vakcín.

„Naopak to vyvolává pochybnost o kvalitě slovenského ústavu pro kontrolu léčiv. Ta laboratoř, která to měla testovat, nebyla registrována v mezinárodní síti laboratoří,“ řekl Zeman s tím, že slova slovenské laboratoře jeho víru ve vakcínu nijak neotřásla.

Na přetřes přišel také slovenský ústav, který kontroloval dodanou vakcínu Sputnik V na Slovensko . Ten prohlásil, že údajně neodpovídá tomu, co ruská strana do té doby uváděla.

Prezident dále uvedl, že je připravený nechat se po roce přeočkovat vakcínou Sputnik V.

V otázce vakcín Miloš Zeman Blesku sdělil, že jeho ochranka byla na základě udělení výjimky očkována AstraZenecou, a někteří očkovaní měli vedlejší účinky.

Dukovany

„Víte, že mám jisté pochybnosti o kvalitě našich zpravodajských služeb,“ odvětil prezident redaktorce na otázku, zdali ho nezneklidňují slova některých bezpečnostních orgánů státu ohledně možného ohrožení bezpečnosti země, pokud by Dukovany dostavovaly ruské společnosti.

„Pokud jde o dostavbu jaderných bloků, (…) tak opakuji jednoduchý názor, že v zájmu České republiky je, abychom dostali nejvýhodnější nabídky, a to jak cenou, tak i dalšími technickými parametry,“ myslí si Zeman.

„Když na základě blouznění zpravodajských služeb vyloučíme dokonce 2 z 5 (uchazečů o dostavbu – red.), tak tím zákonitě vzroste cena. A ten cenový rozdíl u tak velké zakázky může být v řádech desítek miliard korun,“ dodal.

Prezident upozornil na to, že Rosatom má největší množství úspěšných dostavených bloků a největší počet aktuálně rozestavěných. „Lokální nedostatek elektrické energie díky pomalému postupu se může objevit,“ uvedl s tím, že je zklamán, že o dostavbě bloku v Dukovanech bude rozhodovat až příští vláda.

Novinářské hyeny

„Velkou část novinářů pokládám za hyeny, a říkám to téměř 30 let, co jsem v politice,“ prohlásil Miloš Zeman při diskuzi o jeho nedávném výroku, v němž novináře účastnící se uvedení do funkce nového ministra označil za „hyeny“.

Poukázal na novináře Sabinu Slonkovou a Kubíka, kteří natáčeli ve Švýcarsku syna Andreje Babiše kamerou v brýlích a zadávali mu manipulativní otázky.

Vozík

„Rozhodl jsem se přesunout se na vozík, protože v tom nevidím vůbec nic špatného. Už teď se vozíkem pohybuji občas v Lánech, občas na Hradě. Bude-li výročí 28. října, přijedu do Vladislavského sálu na vozíku,“ prohlásil, když se ho moderátorka diskuze ptala na to, proč si nepřeje, aby novináři mohli natáčet jeho chůzi.

Rozvolňování

„Já jsem si vytvořil prognózu, že díky vakcinaci epidemie v září skončí. Právě proto bojuji za vakcíny,“ uvedl s tím, že není pro žádné rozvolňování, aby mohlo být tohoto cíle dosaženo.

„Může se stát zázrak, až bude tepleji, budu trochu trénovat chůzi, (…) ale stav mých nohou není uspokojivý,“ dodal.

„Tempo vakcinace je pomalé, příčina není ve zdravotnickém personálu, ale v nedostatku vakcín,“ dodal. Je prý potřeba pracovat na tom, aby vakcín bylo dost ze všech zdrojů.

Zeman také dodal, že nového ministra zdravotnictví Arenbergera bude hodnotit až po sto dnech.

Jan Hamáček

Diskuze se dotkla také Jana Hamáčka, který byl na online sjezdu ČSSD znovuzvolen do čela své strany, kdy porazil například úřadujícího ministra zahraničí Tomáše Petříčka a další kandidáty.

„Jan Hamáček odvedl velký kus práce – zasloužil se tedy o republiku. Kdo se zaslouží o republiku, měl by být i významným funkcionářem, tedy předsedou strany,“ myslí si prezident.

Miloš Zeman se také vyjádřil k průzkumům veřejného mínění. Průzkumy veřejného mínění a následné reálné volební výsledky, rozdíly v nich, jsou podle jeho slov vždy „dramatické, a ne kosmetické“.

Pavel Rychetský

„Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v kauze Bulharsko jasně konstatuje, že zásah do volebního zákona v situaci, kdy už probíhá volební kampaň, je protiprávní. (…) Z toho mě vyplývá, že (předseda Ústavního soudu – red.) Pavel Rychetský postupoval protiprávně,“ konstatoval prezident republiky.

Miloš Zeman také prohlásil, že novou verzi volebního zákona podepíše, až ji dostane na stůl.

Smrt Kellnera

Prezident souhlasil se stanoviskem, že zemřelý podnikatel Petr Kellner se zasloužil o českou zemi.

„S Kellnerem jsme si tykali. Považoval jsem ho nejen za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice,“ uvedl v rozhovoru Zeman.

„Rád jsem mu trochu pomáhal, například tím že jsem ho vzal do Číny. Nic jsem za něj nechtěl, jen jednou 50 milionů pro jeden lék pro jednoho malého chlapečka,“ dodal na konto Petra Kellnera.

„Hodlám udělit Petru Kellnerovi nejvyšší český Řád bílého lva, kromě jiných dostanou tento Řád Karel Gott jako hvězda české populární huby, Roman Prymula jako nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu epidemie,“ uvedl prezident.

Vliv Petra Kellnera byl podle slov prezidenta výhradně ekonomický, nikoli politický.

„Jeho vliv byl v byznysu, jeho vliv v politice byl přeceňován,“ dodal Zeman. „Opět hloupí novináři tvrdí, že politici byli jeho loutky,“ odvětil.

„Říkal jsem si: schopní lidé odcházejí a neschopní zůstávají,“ odpověděl na otázku, co cítil, když se o jeho smrti dozvěděl.