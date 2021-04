První rozvolňování. Co se dnes v Česku mění a co bude otevřeno

Od pondělí 12. dubna se otevírají školy, obchody i některé služby, provozovatelé ale musí dodržovat zpřísněná pravidla.

Pravidla ve školách a školkách

Do škol se rozhodnutím vlády vrací děti prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Děti ve škole se budou po týdnu střídavě učit doma a ve škole. Školky by měly mít skupiny po 15 dětech. Obnovuje se také prezenční výuka ve speciálních školách. Podmínkou prezenční výuky je pravidelné testování dvakrát týdně antigenními testy pro samoodběr.

Pokud někdo ze třídy bude mít pozitivní antigenní test, bude muset absolvovat PCR test. Až po potvrzení pozitivního výsledku budou muset testy podstoupit i spolužáci. Ve školách jsou povinné roušky.

Dětí zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších vybraných profesí se netýká pravidlo střídání výuky. V týdnu, kdy by se děti měly učit doma, mohou být celý den ve školní družině.

Znovu také bude obnoven praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci odborné přípravy.

Na distanční výuce zatím zůstávají žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci a vysokoškoláci.

Obchody a služby

Otevřít dnes mohou také čistírny, prádelny, zámečnictví či opravny zařízení pro domácnost. Lidé také mohou do vnitřních prostor autoservisů a knihoven.

Otevírají se také obchody s dětským oblečením, obuv, papírnictví nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje.

Také se obnovují farmářské trhy, nelze však prodávat občerstvení k přímé konzumaci. Na trhu budou platit určitá pravidla, jako jsou dvoumetrové odstupy mezi stánky, na ploše by měl být limit 15 metrů čtvereční plochy na jednu osobu.

Obchody mohou mít otevřeno do 22 hodin. Navíc se obnovuje provoz zoologických a botanických zahrad, návštěvníci si mohou prohlédnout venkovní expozice.

Budou také obnoveny závěrečné zkoušky v autoškolách.

Další omezení

O půlnoci skončilo omezení pohybu mezi okresy a také již neplatí zákaz vycházení. Pro svatby či pohřby by mělo platit omezení 15 osob, shromažďovací právo je omezeno na 100 osob. Ruší se zákaz návštěv ve věznicích.

Původně se počítalo také s omezením setkávání lidí, nově by se uvnitř mohlo setkat deset lidí a venku dvacet. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger však v pondělí vládě navrhne, aby se mohli nadále setkávat pouze dva lidé.

Naopak nadále platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Zavřené zůstávají hotely, ve kterých se mohou ubytovat pouze lidé na služební cestě. I restaurace nadále mohou prodávat pouze přes okénko, mohou ale také mít otevřeno do 22 hodin.

Nadále jsou zavřená fitness centra či lanové dráhy.

Omezení setkávání lidí

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger chce v pondělí navrhnout vládě, aby se opět omezilo setkávání lidí. Konkrétně se má jednat o dva lidi venku a dva lidi uvnitř.

Nutno podotknout, že již v pátek komentoval ministr zdravotnictví fakt, že větší shromažďování by mohlo být riziko.

„Přemýšlíme o tom, že bychom se během víkendu vrátili ke stanovisku, které je opravdu z medicínského hlediska lepší a budeme respektovat to, co chce skupina MeSES, že to bude tak, jak je to teď. To znamená dva lidé uvnitř, dva venku. A uvidíme, jak se na tom dohodnou právníci,“ sdělil v Interview ČT 24 ministr.

Podle České televize chce Arenberger navrhnout omezení setkávání lidí již v pondělí. V neděli totiž skončil nouzový stav, s čímž přichází i jisté rozvolnění.