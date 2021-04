Jak to bude s resortem zahraničí? Zaorálek se cuká, ale Birke už dostal nabídku na jeho post. Zachrání to Hamáček?

V české politice se nyní vedou „boje“ o to, kdo bude stát v čele jakého ministerstva. Poté, co se objevily zprávy o tom, že ve své funkci ministra zahraničí má skončit Tomáš Petříček, se spekuluje o tom, kdo ho nahradí. Ministr kultury Lubomír Zaorálek, který je jedním z horkých kandidátů, se ale necítí připraven nahradit končícího šéfa diplomacie.

I když se Zaorálek dosud jevil jako jasná volba, on sám výměnu v čele resortů odmítá. Uvedl, že není připraven opustit svůj post a stát se ministrem zahraničí.

„Ne, to tedy nejsem,“ reagoval dnes Zaorálek na dotaz, zda je připraven Petříčka v Černínském paláci nahradit a přenechat agendu kultury dalšímu straníkovi a náchodského starostovi Janu Birkemu.

Za zmínku stojí i to, že se Zaorálek k celé věci odmítavě staví již od soboty, kdy se ozačalo spekulovat. Tehdy nechtěl na bližší otázky o možné výměně reagovat a uváděl, že má v současné chvíli dost práce na svém ministerstvu kultury.

I když Zaorálek o změnu funkce nestojí, médii již proletěla zpráva o tom, že jeho případný nástupce v čele resortu kultury je již víceméně znám. Nabídku na toto místo totiž dostal poslanec a náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), který to sám potvrdil České televizi. Uvedl také, že tuto nabídku plánuje přijmout.

O Birkem jako o novém ministrovi kultury nedávno hovořil i prezident Miloš Zeman. Ten v nedělním rozhovoru pro Blesk uvedl, že případné odvolání Petříčka nebude dlouho oddalovat a že Birke „jako skvělý starosta Náchoda bude vynikající ministr kultury“.

Birke se přitom na seznamu možných kandidátů na post ministra kultury objevil již v létě 2019, kdy byl odvolán šéf resortu kultury Antonín Staněk. Toho tehdy po peripetiích s Michalem Šmardou nahradil právě Zaorálek.

A pokud jde o to, kdo se stane po Petříčkovi ministrem zahraničí, když Zaorálek místo nepřijme, nově se spekuluje i tom, že by se vedení resortu ujal sám Hamáček. Ten by tak měl na starosti nejen vnitro.

Možné odvolání Petříčka

Včera jsme psali o tom, že dle informací Práva by měl dnes, v pondělí 12. dubna, předseda ČSSD Jan Hamáček navrhnout premiérovi Andreji Babišovi odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Stejně tak má prý premiéra požádat, aby jej pověřil řízením resortu, než bude znám nový ministr.

Právě včera se měl sejít předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a sdělit mu, že v pondělí navrhne jeho odvolání premiérovi. Dochází k tomu jen pár dní poté, co Hamáček porazil Petříčka v boji o předsednické křeslo sociálních demokratů.

Následně Petříček potvrdil informaci pro ČTK. „Mohu potvrdit, že jsem se na schůzce s Janem Hamáčkem dozvěděl o svém odvolání,“ uvedl.

O tom, že má Petříček skončit na svém postu ministra zahraničí, se informovalo již před pár dny. Konkrétně tuto informaci přinesl server Lidovky.cz. Podle něj má vítězství Jana Hamáčka, který obhájil post předsedy strany ČSSD, přinést konec ministra zahraničí Petříčka. Toho má podle webu na resortu nahradit ministr kultury Lubomír Zaorálek, který resort již v minulosti vedl. Zaorálkovo místo má podle webu převzít náchodský starosta Jan Birke. O těchto jménech píše také web ČTK, který uvádí, že i podle jeho neoficiálních informací má Petříčka ve funkci nahradit současný ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Lidovky se odvolávaly na dva nezávislé zdroje, které jim potvrdily, že se Petříček připojí k těm ministrům, kteří opouští vládu. „Nejspíš hned příští týden,“ řekl před pár dny serveru Lidovky.cz jeden z nich.