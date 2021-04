Zahradil o vyostření vztahů s Ruskem: Mimo oči veřejnosti probíhá něco úplně jiného než to, co je v mediální rétorice

Europoslanec Jan Zahradil (ODS)v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl, co si myslí o zesílení konfrontační rétoriky v současných vztazích mezi Ruskem, EU a Spojenými státy. Okomentoval rovněž svou „chlebíčkovou aféru“ v Bruselu a promluvil, co za ní podle něj stojí. Vyjádřil se i na téma vakcinačního pasu pro Evropskou unii.

Pokud jde o aktuální vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy americkými, europoslanec poznamenává, že jej poněkud překvapilo, že se tady hned ze začátku Bidenova prezidentství nastolila mezi zeměmi ostrá konfrontační rétorika. Zahradil je však přesvědčen, že se ona vyhrocenost ve vztazích omezuje jen na snahu předvést jakousi mediální podávanou. Na nižších úrovních naopak dle jeho přesvědčení probíhá mezi Spojenými státy a Ruskem docela čilá komunikace.

„Myslím, že stejně se nakonec americký a ruský prezident sejdou. Dobře si vzpomínám, když byl prezidentem Donald Trump známý svými příspěvky na Twitteru, kde se s tím opravdu lidově řečeno nemazal. Napsal něco velmi vulgárního o severokorejském vůdci Kimovi a za několik měsíců se téměř objímali v Singapuru na bilaterální schůzce, kde se pokoušeli dohodnout nějaké odzbrojovací manévry, pokud jde o severokorejský jaderný program. Takže rétorika je vždy jen jedna věc a vždy je zapotřebí vidět, co se odehrává v pozadí,“ domnívá se Zahradil.

Předvádění různých diplomatických signálů, které jsou určené zejména pro veřejnost, tak podle europoslance vůbec neznamená, že se komunikace mezi státy úplně přerušuje. „Koneckonců i za studené války, když tady byl ještě Sovětský svaz, byly daleko více vyostřené, ale nějaká komunikace vždy probíhala, takže jsem si jistý, že probíhá i nyní. Pouze o tom nevíme a nepíše se o tom,“ tvrdí europoslanec.

Na to, co se nyní děje mezi Ruskem a EU, se lze podle něj dívat podobně. Obzvlášť proto, že ani podle něj neexistuje žádná jednotná zahraniční politika Evropské unie.

„Když se podíváte na vztahy s Ruskem, každý stát nebo každá strana si je ošetřuje trochu po svém. Jiný přístup k Rusku, řekněme trochu ostřejší, má Polsko nebo pobaltské státy, jiný přístup zase, řekněme vstřícnější, má třeba Francie, kde prezident Emmanuel Macron vysílá vstřícné signály,“ upozorňuje Zahradil.

I v Česku si podle něj většina uvědomuje, že bez ohledu na jednotlivé neshody je v každém případě nutné vztahy udržovat. „Takže rétorika, která je vždy určena pro média, je jedna věc. A to, co se odehrává pod ní, pod povrchem a jaké předivo vztahů a výměny informací probíhají ve skutečnosti mimo oči veřejnosti, je věc druhá. V dnešním multipolárním světě to vlastně ani jinak nejde,“ tvrdí europoslanec.

Chlebíčková aféra

Ve vztahu k vyšetřování Evropského parlamentu kvůli podezřívání Zahradila ze střetu zájmů kvůli údajným vazbám na Čínu europoslanec uvedl, že to považuje za zcela bizarní záležitost.

„Jak vedeme spor, opravdu jen žasnu nad tím, čím se v době covidové, kdy je nedostatek vakcín, v době, kdy Evropská unie čelí nejrůznější kritice, že se nevyrovnala dobře s pandemií, zabýváme. Žasnu, že někteří europoslanci a europarlamentní administrativa vůbec má čas a prostor zabývat se takovouhle prkotinou a dělat z toho mediální aféru,“ reaguje Zahradil na obvinění EP, že včas neinformoval o čínském sponzorování občerstvení při schůzce na obnovení skupiny přátelství mezi Evropskou unií a Čínou.

Tahle aféra Zahradilovi dokonce připomíná Kafkův román Proces, protože nemůže pochopit, jak někdo může zcela vážně myslet, že by si Číňané platbou za chlebíčky v ceně deseti eur na osobu kupovali nějaký vliv.

„Pro mě je to naprosto bizarní, ale i docela příznačné, jak na věc některá česká média okamžitě naskočila, jako Seznam.cz, Aktuálně.cz a další. Dělám si z toho legraci, protože nemůžu brát vůbec vážně naprostou bizarnost celého obsahu této pseudoaféry,“ řekl Zahradil.

Za takovým „vyfabulovaným obviněním z bruselského deníku“ se podle něj skrývá paranoidní atmosféra, která se okolo Číny vytvořila v poslední době jak v Evropě, tak v Česku.

„Za něco mohou zpravodajské služby, na ně napojené některé neziskovky a spřátelená média, takže se vždycky hledá obětní beránek, na němž by bylo možno ukázat: Podívejte se, co ti Číňané tady v té Evropě provádějí, oni si tady vlastně předplácejí vliv. Hrají se tady nějaké hry, troufl bych si i říci zpravodajské hry na úrovni jak Evropské unie, tak České republiky, které mají jakoby ospravedlnit stihomam, co se tady vůči Číně rodí,“ vysvětlil Zahradil.

Covid pas

Covidový očkovací pas je podle europoslance Jana Zahradila (ODS) jen obdobou mezinárodního očkovacího průkazu, který už dávno existuje a je potřeba jej mít pro některé africké země. Podle něj je legitimní, že státy chtějí využívat své právo rozhodovat o tom, koho pustí na své území. Stejně tak totiž má každý člověk právo se nechat očkovat nebo ne.

„Tak ale stejně má jakýkoliv stát právo si určit, koho a za jakých podmínek pustí na svoje území. A když se nějaký stát rozhodne, že lidé, kteří nejsou očkovaní nebo neprošli testem na covid, představují zdravotní riziko, a tudíž je na svoje území nepustí, má na to právo. Tomu se říká státní suverenita a jedná se o jeden ze základních atributů státní suverenity – rozhodnout, koho pustí na svoje teritorium, a koho tam nepustí, “ poznamenal Zahradil.