Setkání pouze ve dvou, na svatbách ale do 15, sport s rozestupy. Vláda vyhlásila nová nařízení

Důvodem pro zavedení nových pravidel jsou podle Arenbergera obavy epidemiologů, aby větší rozvolnění nezvrátilo křehký pozitivní trend vývoje epidemie.

Podle ministra současná epidemická situace ještě není dobrá. Návrat dětí byl priorita, proto je potřeba zajistit, aby mohly děti ve škole také delší dobu zůstat a školy se nemusely zase zavírat.

„Optimum je zhruba 100 nakažených na 100.000 obyvatel a my jsme zhruba na šestinásobku,“ uvedl ministr.

Připomínáme, že vláda musí každé opatření vydané podle nového pandemického zákona potvrdit do 48 hodin od jeho vyhlášení ministerstvem.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) také řekl, že vláda zatím nemá plán, jak bude vypadat další rozvolňování. Vše se rozhodne až podle situace a podrobnosti o dalších krocích bude moci kabinet sdělit nejdřív za 14 dní.

Vyučování

Vláda rovněž schválila šestičlenné konzultační skupiny pro žáky závěrečných ročníků a také pro další žáky ohrožené studijními neúspěchy. Toto nařízení bude podle ministra platit od 19. dubna.

Svatby a pohřby

Petr Arenberger informoval, že svatby a pohřby bude možné pořádat uvnitř i venku v maximálně 15 lidech.

Na sportovišti s rozestupy

Venku může být na jednom sportovišti až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe, aby se eliminovalo šíření koronaviru. Při sportu nejsou potřeba roušky a nebude nutné ani testování pro přístup na sportoviště.

Na umožnění sportování dvanáctičlenným skupinám rozdělených do dvojic se ministr a premiér Andrej Babiš dohodli v neděli večer s vrcholnými představiteli sportovního prostředí.

Nové kompenzační programy

Vláda schválila program na záruky za investiční úvěry komerčních firem pro podniky do 500 zaměstnanců. Firmy do 250 zaměstnanců mají nárok na ručení až do výše 90 procent na úvěry do 50 milionů a do 50 procent na úvěry do 90 milionů. U firem od 251 do 500 zaměstnanců pak mají nárok na ručení do výše 80 procent u padesátimilionových úvěrů a u úvěrů do 80 milionů na ručení ve výši 50 procent. Jedná se přitom o úvěry s maximální délkou šesti let.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček představil nové kompenzační programy pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Nový plošný program Covid 2021 kompenzuje firmám 500 korun na zaměstnance, nyní bude kompenzovat období od ledna do března letošního roku.

„Dnes během prvních sedmi hodin jsme přijali 1 844 žádostí za 546 milionů korun. Zájem je veliký,“ uvedl Havlíček.

Další program s názvem Covid nepokryté náklady spustí za týden. Ten bude kompenzovat 60 procent nákladů. „Není možné je vzájemně kombinovat, ale je možné je kombinovat s programy antivirus,“ dodal Havlíček.