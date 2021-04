Vláda v ohrožení. Opozice má hlasy na vyslovení nedůvěry

Na výběr Hamáčka okamžitě na sociálních sítích reaguje opozice, podle které je nejvyšší čas na vyslovení nedůvěry vládě. Připomeňme, že nové parlamentní volby proběhnou již za půl roku.

Hamáček včera večer informoval, že o nominaci Jakuba Kulhánka rozhodlo užší vedení ČSSD poté, co vedení ministerstva zahraničí odmítl Lubomír Zaorálek.

„ČSSD navrhne jako nového ministra zahraničí mého náměstka z vnitra Jakuba Kulhánka. Je zárukou pokračování dosavadního kursu české zahraniční politiky. Má nejvyšší bezpečnostní prověrku a zkušenosti z vnitra, obrany nebo ministerstva zahraničí,“ napsal Hamáček na Twitteru.

.@CSSD navrhne jako nového ministra zahraničí mého náměstka z vnitra Jakuba Kulhánka. Je zárukou pokračování dosavadního kursu české zahraniční politiky. Má nejvyšší bezpečnostní prověrku a zkušenosti z @vnitro, @ObranaTweetuje nebo @mzvcr. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 13, 2021

Bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek se na Twitteru vyjádřil, že Kulhánek je srozumitelná volba, protože pracoval pro zájmy CEFC.

„To je srozumitelná volba. Pan Jakub Kulhánek pracoval v minulosti pro zájmy CEFC v České republice až do okamžiku, kdy CEFC zkrachovala a pan Jie zmizel v čínských temnicích. A teď povede českou diplomacii... Ještě tu někdo nechce vyslovit vládě nedůvěru?“ píše Kalousek.

Europoslanec Jiří Pospíšil se zase ptá, jestli prezident Zeman nechce povolat i Jaroslava Tvrdíka zpátky na ministerstvo obrany. Podle Pospíšila by to už potom bylo kompletní.

Opozici mimo jiné vadí, že Kulhánek v minulosti pracoval pro čínskou společnost CEFC Europe, jejíž zájmy v ČR zastupoval Jaroslav Tvrdík.

Vyslovení nedůvěry

Opozice šanci na vyslovení nedůvěry získala i krokem KSČM, která vládě vypověděla toleranci. Předseda Vojtěch Filip také uvedl, že by klub hlasoval pro vyslovení nedůvěry.

„Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry,“ uvedl Filip na tiskové konferenci.

O získání hlasů k vyslovení nedůvěry se již v březnu pokoušel předseda SPD Tomio Okamura, nakonec se mu to však nepodařilo.

Zároveň je nutné zmínit, že ani vyslovení nedůvěry by nemuselo znamenat pád vlády, protože prezident Zeman by ji mohl nechat v demisi vládnout až do voleb, také by mohl jmenovat jiného premiéra.

Vypovězení toleranční dohody

Otálení vzniku národní rozvojové banky a zákoník práce se staly hlavní příčinou, proč KSČM vypověděla tři roky starou dohodu o toleranci menšinové vlády . Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa podpoří hlasování o vyslovení nedůvěry.

O vypovězení dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD informoval Filip novináře v úterý ve Sněmovně. Komunistům se například nelíbilo, že vládní strany nezřídily banku komerčního typu v rukou státu, jak dohoda předpokládala. Banka by se měla zaměřovat především na úvěrování firem a samospráv.

Ačkoli Babiš podle médií minulý týden předložil komunistům návrh na zřízení národní rozvojové banky, chyběla lhůta, která by zaručila, že by byla založena ještě do konce volebního období.