Česko dál řeší covid-19: Za včerejší den přibylo přes pět tisíc nových případů

Podle nejnovějších údajů u nás laboratoře v úterý 13. dubna potvrdily celkem 5 033 nových případů nemoci covid-19. Nutno zmínit, že ve srovnání s minulým úterým je případů přibližně jen o 500 méně, ale tato čísla jsou zkreslená velikonočními svátky. Minulé úterý se testování po volném pondělku teprve rozbíhalo. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 590 124 osob.

S nákazou se nyní potýká přes 251 001 lidí ve věku 65+. Počet pacientů s koronavirem , kteří od počátku epidemie zemřeli, je 28 124. Zmiňme, že v posledních čtyřech dnech úmrtí přibývá méně než 100 denně.

Včera to bylo například 38 osob, ale tento údaj se může ještě zpětně změnit. Naopak se z nemoci vyléčilo již 1 480 882 lidí, z toho 258 za včerejší den.

V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 5 129 osob, z toho je 1 097 pacientů v těžkém stavu. Reprodukční číslo poukazující na rychlost šíření koronaviru k dnešku stouplo a dostalo se nad hodnotu jedné, a sice 1,07. Nad touto hodnotou epidemie zrychluje.

Pokud jde o index rizika protiepidemického systému (PES), ten se drží na hodnotě 65 bodů. Tato hodnota představuje horní hranici třetího stupně pohotovosti z pěti možných.

Zmiňme, že za včerejšek bylo vykonáno 21 750 PCR testů (celkem již 6 484 439 testů) a 154 144 antigenních testů (celkem již 8 173 024 testů).

Situace v Praze

Co se týče hlavního města, laboratoře tam včera potvrdily 432 případů koronaviru, o 24 méně než před týdnem a za úterý nejméně od 1. prosince. Zdravotníci dále v Praze za úterý podali 7 147 dávek vakcíny proti nemoci covid-19. V minulém týdnu byl průměrný počet v pracovní dny přes 7 900 dávek.

V Praze se za epidemii od loňského března, kdy koronavirus vypukl, novou nemocí prokazatelně nakazilo více než 178 000 lidí. Vyléčilo se přes 94 % z nich a 2 565 s nákazou zemřelo.

ČR a vakcinace

Naočkovány byly již celkem 2 209 859 lidí, přičemž za včerejšek bylo vykázáno 53 527 očkování . To je zhruba o 5 600 méně než předchozí den, ale téměř o 8 900 víc než ve stejný den předchozího týdne. Uveďme, že zatím nejvíc dávek v jednom dni bylo podáno minulý čtvrtek 8. dubna, a to 66 846. Aspoň jednou dávkou vakcíny bylo naočkováno 1 441 609 osob. Navíc, od dnešního dne se mohou k očkování registrovat lidé mezi 65 a 69 lety, kteří nespadali do některé ze skupin majících na vakcínu právo už dříve.

Co se ještě očkování týče, nedávno se objevily informace o tom, že se firma Johnson & Johnson rozhodla náhle odložit dodávky své vakcíny do Evropy. Stalo se tak poté, co se v USA u malého počtu očkovaných objevily krevní sraženiny. Vakcína je schválena v EU i v USA. Evropská komise nyní požaduje vysvětlení. Pro Česko to v podstatě znamená, že v dubnu objednané dávky této vakcíny nedostane, přitom prvních 14 400 dávek k nám mělo přijít v pondělí. Celkově jich mělo být za duben podle v lednu schválené strategie 185 000.

V neposlední řadě připomeňme, že v neděli 11. dubna u nás po několika měsících skončil nouzový stav. Ten v Česku platil kvůli epidemii nového koronaviru nepřetržitě od loňského 5. října a byl několikrát prodloužen.