Schwarzenberg o sebevraždě ČSSD: S Andrejem Babišem na věčné časy a nikdy jinak

Bývalý ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg na svém účtu na Facebooku vyslovil k situaci ve straně ČSSD. Narážel například na nedávný sjezd sociálních demokratů, ale také změny ve funkcích. Dokonce hovořil o sebevraždě strany, i když si myslí, že by neměla zmizet z české politické scény.

Hned v úvodu politik, čestný předseda TOP 09 a bývalý kandidát na prezidenta promluvil o sebevraždě strany a zabrouzdal přitom do minulosti.

„Je to už nějaká doba, kdy jsem psal, že politické strany u nás obyčejně nekončí po porážkách v politickém boji, nýbrž sebevraždou. Zářnými příklady byly např. ODA, Unie Svobody a další. Teď se k nim očividně chce připojit i naše nejstarší politická strana, ČSSD,“ uvedl.

Pokračoval slovy, že tato strana už delší čas prohrává jedny volby za druhými a její preference podle průzkumů klesají pod hranici pěti procent, a tak je velká otázka, zda se sociální demokraté vůbec dostanou po příštích volbách do Sněmovny. I přesto by však by Schwarzenberg očekával od dané strany jiný postup.

„Od této kdysi revoluční strany by člověk očekával, že přijde nějaké povstání, nastane radikální změna a už kvůli své záchraně vyrazí ČSSD jinou cestou,“ míní a dodává: „To byl tedy veliký omyl. On-line hlasování jejich stranického sjezdu potvrdilo dnešní předsednictvo a stávající kurz strany, který bych nazval slovy „S Andrejem Babišem na věčné časy a nikdy jinak.“.“

„Neboť rozumné demokratické státy mají takřka vždy silnou sociálně demokratickou stranu a proti ní stojí silná křesťansko-demokratická či konzervativní strana. To zaručuje jistou stabilitu demokratického vývoje,“ argumentoval.

I přesto si však dotyčný stojí za tím, že by byla škoda, kdyby sociální demokracie z politického života v České republice vymizela. Proč vlastně?

V závěru se pak znovu dotkl nedávného sjezdu strany a připomněl, že na něm kdosi varoval, aby se ČSSD nestala oranžovou TOPkou.

„Tedy, kdyby se bývalo sociálním demokratům podařilo do svého čela zvolit sympatickou, inteligentní a pohlednou ženu a vyhoupnout se, byť nepatrně, ale přece jen jistě nad pět procent, tak tento úděl bych ČSSD dokonce i přál,“ nastínil možné „řešení“ politik.

Reakce na sociální síti

A jak na jeho slova reagovali lidé? V komentářích pod příspěvkem se objevily různorodé reakce. Někteří knížeti přitakali a psali, že s ním souhlasí.

„Moc hezky řečeno,“ uváděli.

A přidávali se další: „Jako vždy, srozumitelná a moudrá slova, ale jak se říká – komu není rady, tomu není pomoci.“

Objevilo se ale i pár jedinců, kteří zřejmě zastávali jiný názor: „Na tohle už nejde reagovat. Prostě to přejděme, K. Schwarzenberg prostě nikdy toto nenapsal.“

Dokonce se někteří pustili do samotného politika: „Tak na to dostat strany pod 5 % jste na slovo vzatý odborník - ODA, Trojkoalice, TOP 09…“

„Upřímně, v čele s Hamáčkem mají nakročeno do propadliště dějin. A je paradoxem, že tolik let po listopadu 89 je šance, že na rozdíl od ČSSD se do Sněmovny dostanou komunisté. Až takhle blbě to tahle strana svým přisluhovačstvím s Babišem dotáhla. A patří jí to. Čert je vem,“ nebrali si servítky jiní.

Jiní se pak ve velkém zaměřovali na samotnou ČSSD a poslední dění. „Já furt nemůžu pochopit, co vedlo Hamáčka k tak demonstrativní popravě Petříčka na přání Hradu. Leda nabídka, že zůstane ministrem vnitra i po volbách, i když ČSSD nebude ve Sněmovně,“ poznamenávali někteří.

„Myslím, že nejde o to kdo stranu vede, ale jak a kam. Dnes stranám nejde o ideály, ale o to dostat se k moci. Kam vítr tam plášť…“ zněl další názor.

Někteří prorokovali, že ČSSD už nemá šanci: „Marný boj ČSSD, je to konec. Reformní lidé založí novou stranu věřím, že dobrou soc. Dem.“

Dění v ČSSD

Na začátku dubna proběhl 42. sjezd ČSSD, který probíhal online. Na něm se hlasovalo i o novém vedení a probíral se i program strany. Hamáček během sjezdu uvedl, že ministři strany „obstáli v těžké krizi“. Nakonec stávající předseda ČSSD Jan Hamáček svůj předsednický post obhájil. Zmiňme, že jeho soupeři byli někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček a poslankyně Kateřina Valachová.

Úřadující ministr vnitra na sjezdu varoval přes posouváním strany do politického středu: „Varuji před těmi, kdo posunují sociální demokracii do středu. Sociální demokracie nemá být oranžová TOP 09 nebo Piráti.“

Na jeho slova následně reagoval Tomáš Petříček, který uvedl, že pokud by byl zvolen do čela strany, tak by usiloval o zopakování volebního výsledku z roku 2017, kdy ČSSD odešla se ziskem 7,27 % hlasů voličů.

„Jan Hamáček se obává, že by se strana pod mým vedením mohla stát oranžovou TOP 09. Urazil tím nejen mě, ale hlavně lidi, kteří za mnou stojí a v regionech, městech a obcích, každý den tvrdě pracují, přestože se jim často nedostane z Prahy ani poděkování,“ prohlásil na sjezdu Petříček a dodal, že s ANO premiéra Andreje Babiše po volbách ČSSD „už nikdy“. „Jen hlupák by po třetí opakoval stejné chyby a vlezl do té samé řeky,” dodal Petříček.

Podle slov třetí uchazečky o vedoucí post Kateřiny Valachové je ČSSD v největší krizi od sametové revoluce. Ta prý sice je ve vládě, ale nevládne. Řešením by podle jejích slov bylo vyvolání dohadovacího řízení s ANO a při nesplnění požadavků ze strany partaje předsedy vlády by ČSSD měla vystoupit z vlády.

Po sjezdu se navíc objevily informace o tom, že by Petříček měl skončit na svém postu ministra zahraničí. Nakonec se tak o pár dnů později opravdu stalo, jelikož v pondělí 12. dubna Tomáš Petříček oficiálně skončil jako ministr zahraničí. Z funkce jej odvolal prezident České republiky Miloš Zeman, který tak učinil na návrh předsedy české vlády Andreje Babiše.

Dočasně ministerstvo zahraničí povede první místopředseda vlády Jan Hamáček, který byl pověřen řízením resortu. Nabídku stanout v čele ministerstva zahraničí již dříve dostal současný ministr kultury Lubomír Zaorálek, který zastával tento post v letech 2014-2017. Dotyčný však svůj souhlas neposkytl. Nicméně, v případě, že by tuto nabídku přijal, měl by jej v čele ministerstva kultury nahradit jeho spolustraník a poslanec Jan Birke. Objevily se také zprávy o tom, že se ministrem zahraničí má stát náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek.