Praha jako místo pro summit Bidena s Putinem? Hamáček přichází s nabídkou

Jan Hamáček tímto krokem reagoval na oznámení prezidenta Joea Bidena, který vyzval k osobní schůzce svého ruského kolegu Vladimira Putina. Stalo se tak v úterním telefonickém rozhovoru obou lídrů.

Hamáček nyní nabízí jako území třetího státu právě naši zemi. Podle svých slov již pověřil naše velvyslance ve Washingtonu a Moskvě, aby nabídli jako možné místo setkání Prahu. Informoval o tom na svém Twitteru.

„Zareagoval jsem na oznámení amerického prez. Bidena, který vyzval k osobní schůzce s ruským prez. Putinem na území třetího státu. Pověřil jsem naše velvyslance ve Washingtonu a Moskvě, aby nabídli jako možné místo setkání Prahu a navázali tím na summit Obama-Medvěděv. Vše je ale na začátku,“ píše ve svém statusu.

Česko však není jedinou evropskou zemí, která s takovou nabídkou přišla. Hostit oba prezidenty má zájem také Finsko. Tato země se v minulosti stala středem dění pro schůzku Putina s Donaldem Trumpem. Současnou nabídku měla země, dle finské prezidentské kanceláře, učinit ještě před úterním rozhovorem.

Co na to Rusko?

Pokud jde o Rusko a to, jak se k organizace summitu staví, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nedávno uvedl, že je zatím předčasné hovořit o termínu, místě a možné agendě americko-ruského summitu.

„Zatím je předčasné hovořit o tomto setkání konkrétním způsobem. Je to nový návrh, budeme jej posuzoval a analyzovat,“ pronesl.

Oba státníci se navíc dle Peskova měli shodnout na tom, že o setkání se dál bude jednat prostřednictvím diplomatických kanálů. Podle ruského mluvčího zatím také není jasné, jaká témata budou prezidenti na summitu probírat.

„Zatím se žádná příprava této schůzce nekoná. Bylo by předčasné takto klást otázky,“ uvedl.

Za zmínku stojí i to, že v současné chvíli Rusko zvažuje, zda se zúčastní nového „klimatického“ online summitu, na který ho USA pozvaly.

„Teprve jsme začali dostávat informace o organizačních a dalších aspektech souvisejících s uspořádáním tohoto virtuálního summitu. Až dosud se nám nedostávalo informací, jak to bude uspořádáno, v jakém pořadí se bude vystupovat a kdo bude předsedat, k čemu by se mělo dospět, zda bude závěrečný dokument atd. Na tyto otázky teprve začínáme dostávat odpovědi, které studujeme,“ vysvětlil.

Schůzka Obamy a Medveděva

Připomeňme, že Hamáček ve své nabídce odkazoval na setkání někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho ruského protějšku Dmitrije Medveděva, které se odehrálo 8. dubna 2010 v Praze. Jednalo se o poslední velkou politickou událost mezinárodního významu v České republice. Tehdy oba lídři na Pražském hradě stvrdili svým podpisem novou smlouvu START o omezení jaderných arzenálů. Nutno zmínit, že i když se Česko díky tomuto aktu stalo středem pozornosti ve světě, něco ho to stálo. Pořádání summitu naši zemi vyšlo konkrétně na 50 milionů korun, přičemž čtyři pětiny byly použity na náklady policie a o zbylých deset milionů se stejným dílem podělily armáda a politická reprezentace.

​Reakce na sociální síti

Nutno však zmínit, že se Hamáčkova snaha mezi uživateli na sociálních sítích nesetkala s velkým pochopením.

„Výborná volba! Těžko dnes na světe hledat rozpolcenější stát ve smyslu Východ x Západ,“ uváděli někteří.

Další psali, že by to byla katastrofa: „Radši ne, proboha! Dokážu si představit, co by z toho pod organizací vaší vládou bylo za ostudu .“

Jiní si nebrali servítky a rovnou Hamáčkovi naznačili, že je neschopný. „S vaší schopností cokoli zorganizovat by to byla Praha, další den Brno, a nakonec by se delegace ztratily někde v polích u Bruntálu. Radši se do ničeho nepleťte, prosím vás,“ uváděli.

Někteří pak začali narážet i na nedávnou výměnu funkcí na resortu diplomacie: „Ať je pozve ministr zahraničí! Oh wait…“

„Hamáčku, bylo by lepší znova zkolabovat. Zas by ale nebyla taková sranda,“ bavili se na jeho účet další uživatelé a naráželi na jeho nedávný zdravotní kolaps.

Lidem se tak jeho návrh příliš nezamlouval. Někteří dokonce argumentovali tím, že Česko tíhne spíše na Východ než na Západ.