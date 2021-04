Vachatová o umlčování nepohodlných názorů: Popularita udavačských praktik roste, zoufalé zbabělce je třeba zastavit!

Spoluzakládající členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová na svém Facebooku upozorňuje na to, že lidé s nepohodlnými názory dnes mají čelit stále většímu tlaku ze strany neziskových organizací typu Čeští elfové, jejichž cílem je nevpustit je do veřejnoprávních médií. Takových organizací se totiž poslední dobou objevuje stále víc.

Natálie Vachatová již mnohokrát upozorňovala na to, že Čeští elfové jsou občanské hnutí, které na svém portálu mapuje českou dezinformační scénu a sestavuje reporty o tom, komu je dáván prostor, kdo co píše a o čem. Politička poznamenává, že ocitnout se na jejich seznamu lze jen za určitých a dnes už jasně stanovených podmínek.

„Musíte si počkat na to, až váš článek nebo příspěvek převezmou nějaké ošklivé dezinformační weby, které, mezi námi, často prokazují mnohem více svobody než kdejaká mainstreamová média,“ tvrdí Vachatová.

Pokračuje pak, že druhou podmínkou, kterou je třeba splnit, aby se vám dostalo pozornosti od elfů, je vyjádření kritického názoru proti těm, koho mainstreamová média zpravidla podporují.

„Do svodek se dostanete jen tehdy, když kritizujete Pavla Novotného (protože ten nemá rád Rusko, a to se jim líbí), Ondřeje Koláře (protože ani ten nemá rád Rusko), kohokoli z Pirátů (nemají rádi Rusko, Čínu a ani moc Českou republiku), progresivisty nebo nové vzdělávací rámcové programy jako já,“ upozorňuje Vachatová.

Dodává, že od dubna 2020 se k dnešnímu dni ocitla v reportech Českých elfů už celkem 18krát a s největší pravděpodobností to tím ještě nekončí. Záhadou však stále zůstává, proč to tyto organizace dělají. Vachatová se ovšem domnívá, že to určitě nedělají jen tak, protože tu nejde o žádné dezinformace, ale spíše jen o nepohodlné názory, které je třeba umlčet.

„I když první balónky v podobě doporučení, koho do veřejnoprávních médií nezvat, tu už jsou,“ poznamenala politička.

Poznamenává totiž, že Čeští elfové nejsou žádní hrdinové. „Je to anonymní banda zoufalých zbabělců vedená Bobem Kartousem, vrchním cenzorem, sosajícím léta veřejné rozpočty prostřednictvím nejrůznějších politických neziskovek,“ tvrdí Vachatová.

Největším problém však dnes podle ní je, že v těchto „udavačských praktikách“ už nejsou Čeští elfové sami.

„Nově sestavuje svodky i think thank 30letého Jakuba Jandy Evropské hodnoty, který přejmenovali nedávno na Bezpečnostní centrum Evropských hodnot,“ připomněla Vachatová s tím, že tutéž činností se nyní zabývají ještě portály Demagog a Manipulátoři, které, jak naznačuje její hashtag na Twitteru, je třeba zastavit.